Leonberg-Eltingen Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner widersetzt sich Beamten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es in Leonberg-Eltingen im Kreis Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Neben dem Wohnungsbrand haben die Einsatzkräfte es auch mit einem uneinsichtigen Bewohner zu tun.