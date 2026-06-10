Pakistan fliegt wieder Luftangriffe im Osten Afghanistans und will dabei Terroristen getötet haben. Kabul sagt, viele Zivilisten seien Opfer der Angriffe geworden.
Im anhaltenden Konflikt zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan ist es erneut zu Angriffen mit Toten und Verletzten gekommen. Nach Angaben der in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban wurden bei pakistanischen Luftangriffen in den östlichen Provinzen Kunar, Chost und Paktika in der Nacht zum Mittwoch 13 Menschen getötet und 14 weitere verletzt, darunter viele Kinder. Der lokale Fernsehsender Tolonews berichtete von mindestens 19 Toten bei einem Angriff in der Provinz Chost.