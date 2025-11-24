Die RSF-Miliz hat einseitig eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan ausgerufen. Zuvor hatte die sudanesische Armee einen internationalen Vorschlag für eine Waffenruhe abgelehnt.
24.11.2025 - 21:02 Uhr
Die RSF-Miliz hat einseitig eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan ausgerufen. „In Reaktion auf die internationalen Bemühungen, besonders auf Initiative von US-Präsident Donald Trump und der Vermittler hin, verkünden wir eine humanitäre Waffenruhe, die eine Einstellung der Kampfhandlungen für drei Monate vorsieht“, sagte RSF-Anführer Mohamed Hamdan Daglo in einer am Montag veröffentlichten Videoaufnahme. Die mit der RSF-Miliz verfeindete sudanesische Armee hatte am Sonntag einen internationalen Vorschlag für eine Waffenruhe abgelehnt.