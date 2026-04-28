Der Koningsdag 2026 hat die Niederlande erneut in ein einziges, orangefarbenes Volksfest verwandelt. Im ganzen Land feierten Millionen Menschen den 59. Geburtstag von König Willem-Alexander – auf Straßen, Plätzen und Grachten, bei Konzerten, Flohmärkten und traditionellen Spielen.
Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr die Stadt Dokkum in der Provinz Friesland. Dort absolvierte die königliche Familie ihr offizielles Programm – und zeigte sich einmal mehr nahbar und überraschend vielseitig. König Willem-Alexander, Königin Máxima (54) und die Prinzessinnen Amalia (22), Alexia (20) sowie Ariane (18) nahmen an typisch friesischen Aktivitäten teil: Sie segelten ein traditionelles „Skûtsje“, probierten sich an regionalen Spielen und wagten sich sogar aufs Eis.