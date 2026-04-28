Der Koningsdag 2026 hat die Niederlande erneut in ein einziges, orangefarbenes Volksfest verwandelt. Im ganzen Land feierten Millionen Menschen den 59. Geburtstag von König Willem-Alexander – auf Straßen, Plätzen und Grachten, bei Konzerten, Flohmärkten und traditionellen Spielen.

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr die Stadt Dokkum in der Provinz Friesland. Dort absolvierte die königliche Familie ihr offizielles Programm – und zeigte sich einmal mehr nahbar und überraschend vielseitig. König Willem-Alexander, Königin Máxima (54) und die Prinzessinnen Amalia (22), Alexia (20) sowie Ariane (18) nahmen an typisch friesischen Aktivitäten teil: Sie segelten ein traditionelles „Skûtsje“, probierten sich an regionalen Spielen und wagten sich sogar aufs Eis.

Besonders auffällig: Mitten im Frühling wurde eine schwimmende Eisbahn aufgebaut. Der König nutzte die Gelegenheit und drehte gemeinsam mit Máxima einige Runden – eine Anspielung auf die legendäre Elfstedentocht, an der er 1986 selbst teilgenommen hatte. Damals noch als junger Kronprinz, heute als Monarch. Entsprechend persönlich fiel auch sein Fazit aus: Während er damals möglichst schnell weiter wollte, hätte er diesmal am liebsten noch länger in Dokkum verweilt.

Die Route durch die Stadt war gesäumt von tausenden Menschen. Die königliche Familie schüttelte Hände, machte Fotos und stellte sich einer traditionellen Quizrunde über Friesland. Gleichzeitig gab es – wie üblich – auch vereinzelte Proteste gegen die Monarchie, die jedoch ruhig verliefen.

Während in Dokkum das offizielle Programm stattfand, spielte sich der eigentliche Charakter des Koningsdag im ganzen Land ab: In Amsterdam füllten sich die Grachten mit Booten, trotz strengerer Regeln für die Anzahl der Passagiere. In vielen Städten sorgten Konzerte und Großveranstaltungen für volle Plätze, etwa in Breda mit zehntausenden Besuchern. Gleichzeitig verwandelten sich Straßen in riesige Flohmärkte, auf denen jeder ohne Genehmigung verkaufen darf.

Schon in der Nacht zuvor, der sogenannten Koningsnacht, begann das Feiern. Innenstädte waren vielerorts überfüllt, die Stimmung blieb aber überwiegend friedlich und ausgelassen.

Der Koningsdag ist damit weit mehr als ein Geburtstag: Er ist Ausdruck nationaler Identität, Gemeinschaft und einer besonderen Form von Nähe zwischen Bevölkerung und Königshaus. Tradition und Moderne gehen dabei Hand in Hand – vom Flohmarkt auf der Straße bis zum Konzert auf der großen Bühne, vom alten Volksspiel bis zur Party auf dem Boot.

Die Bilder dieses Tages zeigen genau das: ein Land im Ausnahmezustand – laut, bunt und vereint in Orange.