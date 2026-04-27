Einmal im Jahr steht in den Niederlanden alles still – und gleichzeitig Kopf: Der Koningsdag verwandelt das Land in ein riesiges, orangefarbenes Volksfest.
27.04.2026 - 09:46 Uhr
Der Koningsdag ist der wichtigste Feiertag in den Niederlanden. Jedes Jahr am 27. April wird der Geburtstag von König Willem-Alexander gefeiert – 2026 wird er 59 Jahre alt. Das Land verwandelt sich an diesem Tag in eine große Partyzone: Straßen, Grachten und Plätze sind voller Menschen, überall dominiert die Farbe Orange als Symbol des Königshauses.