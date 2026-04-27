Einmal im Jahr steht in den Niederlanden alles still – und gleichzeitig Kopf: Der Koningsdag verwandelt das Land in ein riesiges, orangefarbenes Volksfest.

Der Koningsdag ist der wichtigste Feiertag in den Niederlanden. Jedes Jahr am 27. April wird der Geburtstag von König Willem-Alexander gefeiert – 2026 wird er 59 Jahre alt. Das Land verwandelt sich an diesem Tag in eine große Partyzone: Straßen, Grachten und Plätze sind voller Menschen, überall dominiert die Farbe Orange als Symbol des Königshauses.

Was ist der Koningsdag überhaupt? Der Koningsdag (auf Deutsch: Königstag) ist ein nationaler Feiertag mit langer Tradition. Ursprünglich wurde er als „Prinzessinnentag“ und „Koninginnedag“ (Königinnen-Tag) gefeiert, bis Willem-Alexander 2013 den Thron bestieg. Seitdem findet das Fest an seinem Geburtstag statt.

Typisch für den Koningsdag sind:

Straßenfeste und Konzerte in fast allen Städten

in fast allen Städten Freimärkte („Vrijmarkt“)

Orange Kleidung und Accessoires

Bootspartys , vor allem in Amsterdam

, vor allem in Amsterdam Besuche der königlichen Familie in wechselnden Städten

Der Tag ist weniger ein offizieller Staatsakt als vielmehr ein landesweites Volksfest.

Das passiert am Koningsdag 2026

Auch 2026 wird landesweit gefeiert – bereits in der Nacht davor begann der sogenannte „Koningsnacht“, bei dem viele Städte mit Partys und Konzerten in den Feiertag starten.

In Städten wie Utrecht und Amsterdam war es schon am Vorabend so voll, dass Behörden zeitweise dazu aufriefen, nicht mehr in die Innenstädte zu kommen. Besonders entlang der Grachten und auf zentralen Plätzen drängten sich die Menschen.

Der wichtigste offizielle Programmpunkt:

König Willem-Alexander besucht in diesem Jahr die Stadt Dokkum in der Provinz Friesland.

Begleitet wird er von Königin Máxima und den Prinzessinnen.

Der Besuch wird live im niederländischen Fernsehen übertragen.

Solche Besuche gehören zur festen Tradition: Die königliche Familie zeigt sich bürgernah, nimmt an Spielen, Vorführungen und Gesprächen teil und rückt dabei jedes Jahr eine andere Region in den Mittelpunkt.

Freimärkte: Ein Flohmarkt im ganzen Land

Ein zentrales Element ist der „Vrijmarkt“. An diesem Tag dürfen Bürger ohne Genehmigung und ohne Gebühren auf der Straße verkaufen.

Viele sichern sich schon in der Nacht zuvor einen guten Platz und übernachten teilweise draußen. Verkauft wird alles Mögliche: Kleidung, Bücher, Haushaltsgeräte oder Selbstgemachtes. Oft beteiligen sich auch Kinder an den Märkten und verkaufen altes Spielzeug.

Ausnahmezustand in den Städten

Koningsdag bedeutet auch: Ausnahmezustand. In vielen Städten gelten besondere Regeln. Innenstädte werden teilweise gesperrt und öffentliche Verkehrsmittel sind stark ausgelastet.

2026 zeigt sich erneut, wie groß der Andrang ist: In mehreren Städten mussten Veranstaltungen am Vorabend des Königstags wegen Überfüllung eingeschränkt werden.

Offen und traditionsbewusst zugleich

Der Koningsdag ist weit mehr als ein Geburtstag: Er ist ein identitätsstiftendes Ereignis für die Niederlande. Zwischen Volksfest, Flohmarkt und Staatsbesuch zeigt sich das Land offen, ausgelassen und traditionsbewusst zugleich. Wer an diesem Tag unterwegs ist, erlebt die Niederlande in einem Ausnahmezustand – laut, bunt und vollständig in Orange.