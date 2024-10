Der IWF hat einen trüben Ausblick für die deutsche Wirtschaft und senkt seine Erwartungen. Die Aussichten für die Weltkonjunktur sind etwas optimistischer.

red/AFP 22.10.2024 - 15:36 Uhr

Der Internationale Währungsfonds (IWF) korrigiert seine Konjunkturprognose für Deutschland nach unten. Im kommenden Jahr werde die deutsche Wirtschaftsleistung nur noch um 0,8 Prozent wachsen und damit um 0,5 Prozentpunkte weniger als noch im Juli vorhergesagt. In seinem am Dienstag in Washington vorgestellten Jahresbericht geht der IWF nun von einem Nullwachstum der deutschen Volkswirtschaft aus.