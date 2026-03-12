Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im vergangenen Jahr um 34 Prozent eingebrochen. Das sind die Gründe für den Gewinneinbruch.
US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika haben das Geschäft des Dax-Konzerns Daimler Truck im vergangenen Jahr stark belastet. Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller brach um 34 Prozent ein. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.