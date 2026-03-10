Weniger Gewinn, weniger Geld: VW-Chef Blume muss beim Gehalt kräftig Federn lassen. Bestbezahlter VW-Manager ist nach wie vor ein anderer.

dpa 10.03.2026 - 10:02 Uhr

Der Gewinneinbruch bei VW und Porsche lässt auch den Verdienst von Konzernchef Oliver Blume schrumpfen. Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Euro, wie auf dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch rund drei Millionen Euro mehr gewesen, die Blume von VW und Porsche zusammen bekommen hatte.