Von „Heart of Gold“ bis Rockin’ in the Free World“: Die kanadische Rocklegende Neil Young tritt im Sommer dieses Jahres in Stuttgart auf: Was wir bisher wissen.

Gunther Reinhardt 24.02.2025 - 16:20 Uhr

Mit seiner neuen Band The Chrome Hearts geht Neil Young in diesem Sommer auf Welttournee. Der Auftakt findet am 18. Juni im schwedischen Rattvik statt. Nach Konzerten in Europa in im Vereinigten Königreich sind auch Konzerte in Nordamerika geplant. Der Tourabschluss soll am 15. September in Los Angeles stattfinden.