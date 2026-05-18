Konzert im Hegelsaal Tim Bendzko ist auf der Suche nach Verbundenheit
Zwischen Akustik-Set und Mitsingmomenten: Tim Bendzko stellt auf seiner „Alles, nur nicht zurück“-Tour sein neues Album vor und macht den Stuttgarter Hegelsaal zum Wohnzimmer.
Zwischen Akustik-Set und Mitsingmomenten: Tim Bendzko stellt auf seiner „Alles, nur nicht zurück“-Tour sein neues Album vor und macht den Stuttgarter Hegelsaal zum Wohnzimmer.
Der Hegelsaal ist voll besetzt. Im Publikum sitzen junge Frauen neben älteren Paaren, weiter hinten Gruppen, die später jede Zeile mitsingen werden. Auf der Bühne steht zunächst nur ein E-Piano.