Konzert im Merlin Romantischer Wüterich: So war’s bei The Wedding Present in Stuttgart
Die britische Indierockband The Wedding Present ist am Dienstag in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert im Merlin.
Als sich diese Band das letzte Mal nach Stuttgart verirrte, gab es noch die DDR, ein Mann namens Tim Berners-Lee erfand eine verrückte Sache, die er World Wide Web nannte, und David Hasselhoffs „Looking For Freedom“ verstopfte die deutschen Charts. Am 14. Mai 1989 traten The Wedding Present in der Röhre auf. Den Club gibt es nicht mehr, die Band schon – und beim Auftritt am Dienstagabend im Merlin entschuldigt sich David Gedge, dass es 36 Jahre gedauert hat, bis er mit seiner Band nach Stuttgart zurückgekehrt ist – und verspricht, in 36 Jahren wiederzukommen.