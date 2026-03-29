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  4. Einheit von Stille und Musik – so war das Konzert des SWR-Vokalensembles

Konzert im Mozartsaal Einheit von Stille und Musik – so war das Konzert des SWR-Vokalensembles

Konzert im Mozartsaal: Einheit von Stille und Musik – so war das Konzert des SWR-Vokalensembles
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Marcus Creed hat das SWR-Vokalensemble im Mozartsaal dirigiert. Foto: Klaus Mellenthin

Das SWR-Vokalensemble hat im Mozartsaal einen Streifzug durch die reiche englische Chormusik geboten. Ein glänzender Abend, doch einen Wermutstropfen gab es auch.

Halbtonrückungen sind vor allem in der Popmusik ein beliebtes Mittel, um gegen Ende des Songs die musikalische Spannung zu erhöhen. „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens oder Michael Jacksons „Man in the Mirror“ sind berühmte Beispiele für diesen eigentlich recht simplen Trick. Edward Elgar nun verwendet in seinem Stück für gemischten Chor „There Is Sweet Music“, mit dem das Konzert des SWR-Vokalensembles im Mozartsaal begann, die Halbtonspannung nicht als sukzessiven Vorgang, sondern als Zustand: Während sich die Männer im Raum von G-Dur bewegen, singen die Frauen in As-Dur – eine tonale Uneindeutigkeit, die jene in Alfred Tennysons Text beschriebene Sinnestrübung klanglich evoziert, in der sich die Seeleute durch den Genuss der psychedelisch wirkenden Frucht einer Lotospflanze befinden.

 

Marcus Creed mit britisch trockenem Humor

Bitonales wie dieses ist nicht leicht zu singen – aber selbstredend kein Problem für die Profis des Vokalensembles. Die widmeten sich an diesem Abend der englischen Chortradition und stellten dabei einer Sammlung von Partsongs aus dem 20. Jahrhundert – so nennt man in Britannien weltliche, meist homofone Kunstlieder für gemischten Chor – einige Madrigale des frühen 17. Jahrhunderts gegenüber. Als Leiter konnte man dafür mit Marcus Creed, dem langjährigen Leiter des SWR-Vokalensembles, einen ausgewiesenen Kenner dieses Repertoires gewinnen. Der ergriff ab und an auch selbst das Wort und vermittelte, pointiert und mit britisch trockenem Humor gewürzt, dem entzückten Publikum einiges Wissenswerte über das Programm: etwa die Bedeutung von Charles Villiers Stanfords „The Blue Bird“, das am Ende des ersten Teils stand. Eine entrückte Naturszene schildert dieser berühmte Partsong, auf dessen wesentliche Elemente Wasser, Vögel, Transzendenz sich, in unterschiedlicher Weise, auch viele andere Stücke dieses Programms bezogen. Wie Ralph Vaughan Williams’ „Silence and Music“. Creed setzte diese musikalische Meditation, in der die Untrennbarkeit von Stille und Musik beschworen wird, ebenso atmosphärisch stringent in Klang wie die Lautmalereien in Edward Cowies „Lyre Bird Motet“, in dem drei Sopranistinnen australische Vogelstimmen imitieren.

Wermutstropfen: die Akustik des Mozartsaals

Eine der Stärken von Marcus Creeds Chorarbeit ist, neben Transparenz und Intonation, die präzise Artikulation, die der Chor hier auch in den Madrigalen von Orlando Gibbons und Thomas Vautor vorbildlich demonstrierte. So war der Abend ein wunderbarer Streifzug durch die reiche englische Chorlandschaft, bei dem Richard Rodney Bennetts vierteiliger Zyklus „Sea Change“ die thematischen Angelpunkte zum Ende noch mal in dezent zeitgenössischer Tonsprache zusammenfasste. Ein kleiner Wermutstropfen blieb: die trockene Akustik des Mozartsaals. Eine Kirche, die in Gaisburg etwa, hätte das Hörvergnügen klar gesteigert.

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