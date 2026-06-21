Konzert im Mozartsaal Selten zu erlebende Klangkultur: das Trio E.T.A.
Was das Trio E.T.A. bei seinem Konzert im Stuttgarter Mozartsaal an Ausdrucksintensität und musikalischer Brillanz präsentiert, ist sensationell.
Was das Trio E.T.A. bei seinem Konzert im Stuttgarter Mozartsaal an Ausdrucksintensität und musikalischer Brillanz präsentiert, ist sensationell.
Kammermusikensembles benennen sich vorzugsweise nach Namen der Mitglieder, nach Orten oder Komponisten. Hinweise auf eine ästhetische Ausrichtung sind damit selten verbunden – häufig setzt man schlicht auf ein positives Image.