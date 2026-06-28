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  4. So war es bei „Oper meets Hip-Hop“

Konzert im Opernhaus So war es bei „Oper meets Hip-Hop“

Konzert im Opernhaus: So war es bei „Oper meets Hip-Hop“
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Bella im Stuttgarter Opernhaus Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Oper meets Hip-Hop“ im Stuttgarter Opernhaus: Das Format hat zum dritten Mal die Generationen zusammen gebracht .

„Früher habe ich auf den Treppen draußen gechillt, nun spiele ich drin, wow.“ Die Worte Aquas, Wahlberliner mit „Hometown Schorndorf“, der Hip-Hop mit R’n’B und Pop würzt, kommen an. Wie zuvor seine Songs, etwa der mit den Zeilen „dass wir streiten ist kein Einzelfall, das ist Tradition“. Tradition und Zeitgeist kommen denn auch an diesem Konzertabend zusammen: Im Stuttgarter Opernhaus eröffnet am Samstag Aqua die dritte Auflage des genreübergreifenden Formats „Oper meets Hip-Hop“, den das Team des Kooperationspartners Im Wizemann kuratierte. Generationen übergreifend ist zudem das Publikum. Ganze Familienverbände von der Grundschülerin bis zum Großvater schwenken leuchtende Handys. Für den guten Zweck: „Alle auf und hinter der Bühne wirken ohne Gage mit – der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Hilfsorganisationen Stelp und Viva Con Agua“, so Tamara Güçlü alias Tam. Die Berliner Musikjournalistin und Künstlerin moderiert wieder frisch, angenehm schnörkellos – und singt. Im neo-souligen „Own Lane“ fordert sie auf, den eigenen Weg zu finden.

 
Future Franz fordert ein Jahr nur aus Samstagen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Unter den Tracks der insgesamt 15 Kunstschaffenden sind einige dabei, die erstmals live präsentiert werden. Darunter DJ Kemelion, der – mit Gitarre, Mikro und Loop – eine erinnerungswürdige Pop-Trance-Fusion bietet. Und während Mara ihr bekanntes „Highlife“ auspackt, könnte man den Mix von Future Franz als „einmal alles“ beschreiben. Zu Ravels „Bolero“ einlaufend, in Birkenstocks, Anzugshose, Hemd und Hut, fordert er ein Jahr aus Samstagen, während ein ausgestreckter Mittelfinger an der Decke schwebt.

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Altmeister Teesy teast den zweiten Teil seines Albums „Generation Maybe“ an und zündet – mit Fabian Römer – ein Feuerwerk. „Was für Menschen schmeißen Bomben aufeinander . . . zu wenig Herz im Kopf, aber wir lernen das noch“, rappt er in „Menschenskinder“. Auch Carloo plädiert für echtes Leben jenseits der „Social Fucking Media“, während Bella betont, alle dürften Schwäche zeigen, und YRRRE mit den Abstürzen des Lebens berührt: „Mama, bin ein Wrack ... wieder verkackt.“

Großeltern und Enkel hüpfen, dass die Ränge beben

Es geht auch gesellschaftspolitisch zur Sache mit viel Frauenpower. „Fuck patriarchy“ schreit Futurebae, Ildiko fordert Männer auf, gegen Femizide vorzugehen. „132 waren es im Jahr 2024!“, sagt sie und rappt wütend: „Warum denkst du nicht einmal nach, bevor du dein’n Mund aufmachst?“

Freiheit und Selbstbestimmtheit feiert Yola im Doppelpack mit Dani Lia – zu dritt im Finale mit Esther Graf bei „hausverbot“: „Stürm’n dein’n Block mit ein paar geil’n Weibern“. Da hüpfen Großeltern mit den Enkeln, dass die Opernränge nur so beben.

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