„Stellt euch vor, wie haben heute alle Geburtstag“, sagt Christin Nichols, „und das hier ist unser Partykeller!“ Und die Geburtstagsparty, die sie hier im Gewölbekeller des Werkstatthauses feiert, ist eine wunderbar laut-krachige Indierockfete, bei der die Depressionen tanzen lernen – etwa, wenn Nichols mit ihrer Band eine ziemlich wuchtige Version des Songs „Citalopram“ von ihrem zweiten Album „Rette sich, wer kann!“ spielt – eine bittersüße Hymne auf eine Antidepressivum. Und als die Schauspielerin und Musikerin fragt, wer im Publikum Erfahrung mit Citalopram hat, heben verblüffend viele die Hand.

Von „I’m Fine“ bis „Keine Depressionen“ – in vielen der Songs, die Christin Nichols im Programm hat, geht es um psychische Widerstandsfähigkeit, um den Umgang mit Stimmungsschwankungen, um depressive Episoden. Zum Beispiel auch in der knurrigen Nummer „In Ordnung“, die als letztes Stück vor den Zugaben dran ist, und die sie zusammen mit dem Stuttgarter Julian Knoth (Die Nerven) aufgenommen hat, der es aber leider an diesem Abend nicht in den Partykeller geschafft hat.

Songs über Selbstliebe und Selbstermächtigung

Es geht in Nichols’ Songs aber immer wieder auch um Selbstermächtigung und Selbstliebe und darum, dass man manchmal sich selbst bejubeln muss. Davon handelt dann der Song „Cheerleader“. Die Deutsch-Britin ist aber nicht nur gut darin, sich selbst, sondern auch andere anzufeuern: Gegen Ende ihres bisher dritten Auftritts in der Stadt lobt sie glücklich: „Stuttgart, ihr enttäuscht nie.“

„Das hier ist unser Partykeller!“ Christin Nichols mit ihrer Band im Werkstatthaus Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Stuttgarter Publikum ist aber nicht nur ihr Cheerleader-Team, sondern auch ihr Partner in Crime. „Wir machen was Kriminelles heute“, sagt sie am Donnerstag. Ihr neues Album, das schlicht „Christin Nichols“ heißt, erscheint zwar erst am Freitag. „Verbotenerweise könnt ihr es aber schon heute nach dem Konzert bei uns kaufen“, sagt sie.

Neues Album von Christin Nichols

Und das sich der Kauf lohnt, beweist sie in den knapp 80 Minuten, in denen sie auf der Bühne steht: Zehn der Song, die sie mit ihrer Band spielt, stammen vom neuen Album, das ihr bislang bestes ist. Und live klingen die neuen Songs sogar noch knalliger, direkter, ungestümer als auf Platte – Stücke wie „Spotlight“, „Noch wach“, „Bittere Pillen“ oder „Unsterblich“ laden sich bei der Show im Werkstatthaus wild zuckend mit einem Vibe aus Punkrock, Grunge und New Wave auf.

Als letzte Zugabe ist dann aber noch ein Christin-Nichols-Klassiker dran: „Today I Choose Violence“, eine fiese Abrechnung mit männlicher Selbstgerechtigkeit, die all die herablassenden Äußerungen aneinanderreiht, die Frauen tagtäglich ausgesetzt sind. „Diesen Song widme ich jedem Abend einem Mann, der besonders schlimm ist“, sagt sie, „doch inzwischen weiß ich gar nicht mehr, wo ich da anfangen soll.“ Trotzdem: An diesem Donnerstagabend in Stuttgart spielt sie das Lied für Friedrich Merz.

Christin Nichols „Heute ist mal wirklich alles gut“-Tour 2026

24. März: Mainz

1. Mai: Husum

2. Mai: Münster

6. Mai: Leipzig

7. Mai: Berlin

4. Juni: Hannover

5. Juni: Köln

6. Juni: Hamburg

Tickets gibt es hier.