„Stellt euch vor, wie haben heute alle Geburtstag“, sagt Christin Nichols, „und das hier ist unser Partykeller!“ Und die Geburtstagsparty, die sie hier im Gewölbekeller des Werkstatthauses feiert, ist eine wunderbar laut-krachige Indierockfete, bei der die Depressionen tanzen lernen – etwa, wenn Nichols mit ihrer Band eine ziemlich wuchtige Version des Songs „Citalopram“ von ihrem zweiten Album „Rette sich, wer kann!“ spielt – eine bittersüße Hymne auf eine Antidepressivum. Und als die Schauspielerin und Musikerin fragt, wer im Publikum Erfahrung mit Citalopram hat, heben verblüffend viele die Hand.