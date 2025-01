Geisha Boys und Temple Girls tanzen nicht für Faschisten: Die Synthiepopband Heaven 17 hat in Stuttgart ein großartiges Konzert gegeben. Setlist, Bilder und Kritik vom Auftritt im Wizemann.

Gunther Reinhardt 19.01.2025 - 00:18 Uhr

Glenn Gregory zeigt Richtung Ausgang. „Jetzt geht aber endlich nach Hause!“ Gerade haben die rund 800 Fans in der Halle im Wizemann nach dem Zugabenteil einfach so lange weitergeklatscht, bis er doch noch einmal zurück gekommen ist und erst zur Akustikgitarre „The Power Of Love“ von Frankie Goes To Hollywood und dann mit Klavierbegleitung David Bowies „Live On Mars“ gesungen hat. Nach zwei Stunden geht so das großartige Konzert von Heaven 17 in Stuttgart zu Ende.