Konzert im Wizemann „Teenage Kicks“ mit den Undertones in Stuttgart
Die poppigen Punkrockhits der Undertones aus Nordirland sind zwar fast 50 Jahr alt. Knackig-frisch klingen sie beim Konzert am Donnerstag im Wizemann in Stuttgart trotzdem.
Die poppigen Punkrockhits der Undertones aus Nordirland sind zwar fast 50 Jahr alt. Knackig-frisch klingen sie beim Konzert am Donnerstag im Wizemann in Stuttgart trotzdem.
Die Teenager-Rebellion hat inzwischen einen Bierbauch, graue Haare und zappelt nicht mehr so wild über die Bühne wie früher. Aber die Songs sind kein bisschen gealtert, obwohl sie fast 50 Jahre alt sind, riechen sie immer noch herb nach dem Sturm und Drang der Adoleszenz, nach spätpubertärem Trotz, nach Neugier, Aufregung und Lebenslust.