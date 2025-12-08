Konzert im Wizemann Weiße Rosen und Achtsamkeits-Pop - So war’s bei Milleniumkid
Der Singer-Songwriter Milleniumkid hat am Sonntag ein romantisches Synthpop-Konzert im Wizemann-Club gegeben. So war der Auftritt in Stuttgart.
Es soll ein romantischer Sonntagabend im ausverkauften Wizemann-Club sein: Rund 500 Gäste sind gekommen, um Milleniumkid zu sehen, der als Newcomer in diesem Jahr größere Chart- und Streamingerfolge verbuchen konnte. Weiße Rosen zieren das Bühnenbild. Punkt neun dann ein Ton, der an einen Herzschlag erinnert – das passt, denn in den kommenden eineinviertel Stunden wird es viel ums Herz gehen: um Liebe, ums Verlassenwerden und Wiederfinden, um die Sehnsucht nach gemeinsamer Unendlichkeit: „Und vielleicht, vielleicht, vielleicht/ Denkst du auch mal an mich/ Gib uns Zeit, gib uns Zeit/ Bevor meine Welt in dir zerbricht“, singt der Gießener Musiker in seinem Hit „Vielleicht, vielleicht“, als wollte er die Sehnsucht weit hinausrufen in die Hallen unserer Welt.