Konzert in der Liederhalle Der Meister des Ungewöhnlichen
Teodor Currentzis, sein Utopia Orchestra und die Geigerin Vilde Frang elektrisieren das Publikum in der Stuttgarter Liederhalle mit Musik von Berg und Mahler.
Teodor Currentzis, sein Utopia Orchestra und die Geigerin Vilde Frang elektrisieren das Publikum in der Stuttgarter Liederhalle mit Musik von Berg und Mahler.
Da ist sie ja wieder – aber wo und warum? Gerade erst hat die norwegische Geigerin Vilde Frang Alban Bergs Violinkonzert mit einem unendlich langen Zauberton in flirrender Höhe langsam, ganz langsam verklingen lassen, da steht sie schon wieder mitten auf der Bühne. Jetzt allerdings nicht im gelben Kleid, sondern so schwarz gewandet wie alle anderen um sie herum.