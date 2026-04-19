Konzert in der Liederhalle Martynas Levickis und The Knights bringen im Beethovensaal alles durcheinander
Der Akkordeonist Martynas Levickis und das Kammerorchester The Knights sind in Stuttgart aufgetreten. Und wie war’s?
Der Akkordeonist Martynas Levickis und das Kammerorchester The Knights sind in Stuttgart aufgetreten. Und wie war’s?
Jubel im Musiklabor! Wäre es nach George Gershwin gegangen, dann stünde am Anfang seiner „Rhapsody in Blue“ ein langer Triller. Der Klarinettist jenes Jazzorchesters, das 1924 das Stück zur Uraufführung brachte, versuchte es aber mit einem langen Glissando, einem Gleitton in die Höhe. Der Komponist war begeistert, Publikum und Kritiker ebenfalls, und so rechtfertigte die „Rhapsody in Blue“ schon in den ersten Takten, was zuvor Plakate und Handzettel versprochen hatten: dass nämlich in der New Yorker Aeolian Hall „an experiment in modern music“, also ein Experiment der modernen Musik stattfinden werde.