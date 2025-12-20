Zehn Lieder vor dem Ende kippt das Konzert, und noch einen Song später befindet sich Thomas D in der Waagerechten: Nachdem die Fantastischen Vier zu Beginn des letzten Drittels ihrer traditionell „Alle Jahre Die da“ betitelten Vorweihnachts-Show ihren Keyboarder in „Tag am Meer“ meditativ mäandernde Jazz-Einwürfe haben wagen lassen, ziehen sich Smudo und Michi Beck zurück. Thomas D darf nun also ganz alleine Philosophisches zu zeitlosen Pianoklängen kundtun: „So wie die Welt erscheint, ist sie wohl zweigeteilt, / wenn uns das Leben trennt und das Ende eint“, heißt es im Song „Inferno“. Teile des Liedes vom aktuellen Fanta-4-Album „Long Player“ sprechsingt der 56-Jährige, während er mit den Fanta-Fans den ultimativen Vertrauensbeweis der Rockkultur zelebriert: Sie tragen ihn über ihren Köpfen durch die Halle.