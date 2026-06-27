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  4. Wild Boys! So gut war's bei Duran Duran in Stuttgart

Konzertkritik Wild Boys! So gut war's bei Duran Duran in Stuttgart

, aktualisiert am 27.06.2026 - 11:16 Uhr
Konzertkritik: Wild Boys! So gut wars bei Duran Duran in Stuttgart
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Duran Duran in der Schleyerhalle: Simon Le Bon, Roger Taylor und Tourgitarrist Dom Brown (von links) Foto: Christian Hass

Von „Ordinary World“ bis „Rio": Die britische Synthpop-Band Duran Duran ist am Freitag in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

Wenn man Duran Duran ist, muss man nicht geizig sein bei seinen Hits, muss sich nicht bis zum Ende einer Show aufheben. Weil eigentlich jeder Song von Duran Duran ein Hit ist, kann man diese großzügig-großspurig von Anfang an raushauen. Und genau das tun Duran Duran in Stuttgart.

 

Mit „Is There Something I Should Know?“ und „Wild Boys“ beginnen die Briten am Freitagabend ihr Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle. Das klingt zwar nach einer sicheren Sache, erweist sich dann aber doch als ziemlich mutige und womöglich selbstironische Entscheidung.

Duran Duran: 100 Millionen Tonträger und gebrochene Herzen

Denn so ganz entsprechen Duran Duran heute nicht mehr diesen wilden Jungs, die immer glänzen, die sie in dem einen Song besingen. Und bei dem anderen Lied läuft im Hintergrund ein Comicvideo, das Simon Le Bon, Nick Rhodes, John und Roger Taylor in kunterbunten jugendlichen 80er-Jahre-Versionen ihrer selbst zeigt. Dem Vergleich können die Männer auf der Bühne heute nur schwer standhalten. Da helfen keine schicken Glitzersakkos, keine weißen Skinny Jeans, keine wasserstoffblond gefärbten Haare.

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Allerdings war es schon in den 1980ern nicht fair, diese Band auf das unfassbar gute Aussehen ihrer Mitglieder zu reduzieren, die so unwirklich perfekt wirkten, als ob sie wirklich aus dem Science-Fiction „Barbarella“ stammen würden, bei dem sie sich ihren Bandnamen geklaut haben. Duran Duran stehen nicht nur für über 100 Millionen verkaufte Tonträger, sondern auch für mindestens ebenso viele gebrochene Teenieherzen, die damals unglücklich in Simon Le Bon und Co. verknallt waren.

New Wave trifft Funk

Doch die Musik von Duran Duran war schon damals viel zu aufregend und gut, um mit ihr nur Kinderzimmer zu beschallen. Die Band aus Birmingham hat nicht nur ein großartiges Gespür für Hits und besteht aus erstklassigen Musikern, sondern sie hat im New-Romantics-Glamour-Outfit auch einen stilprägenden Mix aus New Wave, Synthpop und Funk etabliert, der heute immer noch unerhört klingt – nachzuhören am Freitag zum Beispiel bei „Wild Boys“, „The Reflex“, „Notorious“ und „Girls on Film“, dem letzten Stück vor den Zugaben.

Sänger Simon Le Bon (67), Keyboarder Nick Rhodes (64), Bassist John Taylor (66) und Schlagzeuger Roger Taylor (66) inszenieren live in Stuttgart – von zwei Musikern und zwei Backgroundsängerinnen verstärkt – ein aufgeregt funkelndes Best-of-Programm. Zwischendurch erlaubt sich Simon Le Bon Wortspiele („I guess it's time for us to bond“, sagt er, bevor der James-Bond-Song „A View to a Kill“ dran ist), vor „Hungry Like the Wolf“ übt er mit dem Publikum das Wolfsheulen, die Ballade „Ordinary World“ widmet er Menschen überall auf der Welt, die täglich für ihre Freiheit kämpfen müssen, bei „Save A Prayer“ im Zugabenteil wünscht er sich, dass das Publikum die Halle mit seinen Handylichtern in eine Galaxie weit, weit entfernt verwandeln.

Disco-Grooves und Diversitätsbotschaften

Und als ob sie nicht schon selbst mehr als genug Hits produzieren hätten, covern Duran Duran bei der Show auch noch süffisant „Evil Woman“ vom Electric Light Orchestra, lassen Rick James' „Superfreak“ spektakulär herumhüpfen und dekorieren „White Lines“ von Melle Mel mit überdreht kreischenden Gitarren.

Auch wenn viele der Songs, die Duran Duran am Freitag im Programm haben, aus dem vorherigen Jahrtausend stammen, fühlt sich der Abend ganz und gar nicht wie eine Oldieshow an. Und mit dem Niles-Rodgers-Disco-Groove und der Diversitätsbotschaft ihrer aktuellen Single „Free to Love“, die die Band heimlich zwischen all die 80s-Hits schmuggelt, machen Duran Duran klar, dass diese Jungs doch noch ganz schön wild glitzern können – und genau da sind, wo sie hingehören: im Hier und Jetzt.

Duran Duran in Stuttgart: Setlist

  • Is There Something I Should Know?
  • The Wild Boys
  • A View to a Kill
  • Hungry Like the Wolf
  • Evil Woman
  • Lonely in Your Nightmare / Super Freak
  • The Reflex
  • Ordinary World
  • Come Undone
  • New Moon on Monday
  • Notorious
  • White Lines (Don't Don't Do It)
  • Free to Love
  • Planet Earth
  • (Reach Up for the) Sunrise
  • Girls on Film / Psycho Killer
  • Zugaben:
  • Save a Prayer
  • Rio

Duran Duran: Tour, Termine, Tickets

Duran Duran treten im Rahmen ihrer Sommertour noch unter anderem in Budapest, Sofia, Skopje und im Hype Park in London auf. Im Rahmen ihrer Herbsttour kommen sie dann noch zweimal nach Deutschland: Konzerte sind geplant am 5. Oktober in der Barclays Arena in Hamburg und am 8. Oktober in der Lanxess Arena in Köln. Tickets gibt es hier.

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