Konzertkritik: Wild Boys! So gut wars bei Duran Duran in Stuttgart

Konzertkritik Wild Boys! So gut war's bei Duran Duran in Stuttgart
Von „Ordinary World“ bis „Rio": Die britische Synthpop-Band Duran Duran ist am Freitag in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.
Von „Ordinary World“ bis „Rio": Die britische Synthpop-Band Duran Duran ist am Freitag in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.
Wenn man Duran Duran ist, muss man nicht geizig sein bei seinen Hits, muss sich nicht bis zum Ende einer Show aufheben. Weil eigentlich jeder Song von Duran Duran ein Hit ist, kann man diese großzügig-großspurig von Anfang an raushauen. Und genau das tun Duran Duran in Stuttgart.