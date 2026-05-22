Die Opernsängerinnen Katharina Konradi und Catriona Morison haben in einem Konzert der Hugo-Wolf-Akademie mit Duetten der Romantik das Publikum begeistert.
22.05.2026 - 15:53 Uhr
Typisch romantisch: oh süße Qual der Liebe, oh Nacht, oh Tod, oh Leidenschaft. Die Gefühlspalette, die das Publikum im Liedkonzert der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie im Konzertsaal der Staatsgalerie jetzt durchlebte, war so farbenreich wie die Stimmen der Opernsängerinnen Katharina Konradi und Catriona Morison und die Gestaltung von Ammiel Bushakevitz am Flügel.