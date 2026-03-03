Das österreichische Alpendrama „Der Watzmann ruft“ gibt es auch auf schwäbisch: Die EHL-Band kommt mit „Der Boßler ruft“ ins Köngener Schloss.

Kerstin Dannath 03.03.2026 - 16:59 Uhr

Ein schwäbisch-österreichischer Abend der außergewöhnlichen Art ist für Samstag, 7. März, in der Köngener Schlosskapelle angekündigt: Edgar Heinz Ludwig nebst Band – also die EHL-Band – macht dort von 20 Uhr an mit „Der Boßler ruft“ zu Gunsten des Vereins Asha Varadhi Station. „Der Boßler ruft“ ist die schwäbische Version des Alpendramas „Der Watzmann ruft“, ein 1974 entstandenes Album von Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz, das später auch als Musical aufgeführt wurde.