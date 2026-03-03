Das österreichische Alpendrama „Der Watzmann ruft“ gibt es auch auf schwäbisch: Die EHL-Band kommt mit „Der Boßler ruft“ ins Köngener Schloss.

Ein schwäbisch-österreichischer Abend der außergewöhnlichen Art ist für Samstag, 7. März, in der Köngener Schlosskapelle angekündigt: Edgar Heinz Ludwig nebst Band – also die EHL-Band – macht dort von 20 Uhr an mit „Der Boßler ruft“ zu Gunsten des Vereins Asha Varadhi Station. „Der Boßler ruft“ ist die schwäbische Version des Alpendramas „Der Watzmann ruft“, ein 1974 entstandenes Album von Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz, das später auch als Musical aufgeführt wurde.

 

Der gemeinnützige Köngener Verein Asha Varadhi, was „Brücke der Hoffnung“ bedeutet, unterstützt seit 2004 verschiedene Projekte in Indien – darunter rund 200 Patenschaften für Kinder. Der Verein finanziert sich über Spenden, Mitgliedsbeiträge und eben über die Einnahmen aus Veranstaltungen. Ziel von Asha Varadhi ist es, konkrete Projekte vor Ort mit Geld zu fördern. Hilfe zur Selbsthilfe steht dabei im Fokus – unterstützt werden Schul- und berufliche Ausbildungen sowie Existenzgründungen per Mikrokreditvergabe.

Tickets für „Der Boßler ruft“ kosten im Vorverkauf 17 Euro. Erhältlich sind sie im Köngener Weltladen, per E-Mail (info@asha-varadhi.de) oder telefonisch unter: 0171 / 4 47 54 00. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro.