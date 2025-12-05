Was vor 30 Jahren klein begann, hat Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Mit einem Konzert wird am 23. Mai auf dem Schlossplatz gefeiert. Dabei sind einige Weggefährten von 0711.
05.12.2025 - 08:00 Uhr
Am Pfingstwochenende ist der Schlossplatz traditionell in SWR-Hand. Auch 2026 findet das Sommerfestival wieder mitten in der Stadt statt – dieses Mal vom 22. bis 25. Mai und mit einem besonderen Konzert. Weil vor 30 Jahren mit der Gründung von 0711 Hip-Hop-Geschichte geschrieben wurde, wird die nun 2026 groß auf dem Schlossplatz gefeiert.