 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Konzert in Stuttgart Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Konzert in Stuttgart: Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann
11
Edmund Kenny (rechts) und Lawrence Howarth von Kerala Dust in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Band Kerala Dust ist am Mittwochabend im Wizemann aufgetreten. Kritik, Bilder und Setlist von einem hypnotischen Konzert.

Zu Hause oder bei der Arbeit Musik von Kerala Dust zu hören, kann sehr inspirierend sein: Man darf in der treibenden Klangmelange Andeutungen von Ausbrüchen wahrnehmen, Zitate von Zerwürfnissen, minimalistische Riffs, die Ratlosigkeit ausstellen, anstatt sie zu verbergen versuchen, besonders auf dem neuen Album „An Echo of Love“. Da pflanzt die Band nervöse Americana-Gitarren in satte Techno-Beats; mitunter klingt sie auch weniger subtil, so als habe jemand in einem Anflug von Überschwang Gitarren von ZZ Top gesampelt und mit selbstgebasteltem rhythmischen Rumpeln unterlegt.

 

Live im nahezu ausverkauften Club des Wizemann drängeln sich die Beats gefräßig vor, insbesondere die elektronischen. Im Stroposkop-zerfurchten Gegenlicht-Nebel ist Edmund Kenny, der Mann an den Reglern und am Mikrofon, bei einer Art Faustkampf-verliebten Ein-Mann-Technoparty zu beobachten, obwohl Kerala Dust, 2016 von Deutsch sprechenden und Englisch singenden Männern in London gegründet, mittlerweile zu viert unterwegs sind. Der Spaß wird mit der verschärften Beatlastigkeit nicht geringer, aber die zwecks seiner Erlangung zu aktivierenden Antennen verschieben sich beim Konzert in Stuttgart vom Kopf Richtung Magengegend.

Kerala Dust vertraut in Stuttgart auf Elektronik

Dort richten die teils immer noch handgefertigten Strickmuster mit der Anmutung von Loop-Kanonaden wohlige Schauer an, während Edmund Kenny, der schattenboxende Sänger, geraunte Beschwörungsformeln mantraartig wiederholt, die knapp über Leonard Cohens Stimmlage am eindringlichsten klingen. „That’s how the light gets in“, behauptet er sinnigerweise, mal beschwichtigend und dann wieder beflügelnd, als die Elektronik den Wirkungsradius des Gitarristen Lawrence Howarth immer weiter einengt.

Folgerichtig verschwindet Howarth nach „Fever“ von der Bühne. Das darauffolgende Stück „Oil Drum“ wird also zunächst von Elektronik, Drums und Keyboard alleine befeuert, ehe der Gitarrist zurückkehrt, um mit seinen stoischen Riffs die in ihren stärksten Momenten nach einer Mischung aus Klospülung, Probealarm und Raubkatze im Angriffsmodus tönende Elektronik zu umrahmen. Dann ist eine halbe Stunde rum, und Edmund Kenny richtet sich erstmals direkt an die rund 500 Zuschauer: „Stuttgart, seid Ihr bei uns?“

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert im Merlin: „Hier wieder leben, danke nein!“ So war’s bei Hotel Rimini in Stuttgart

Konzert im Merlin „Hier wieder leben, danke nein!“ So war’s bei Hotel Rimini in Stuttgart

Hotel Rimini sind so etwas wie die Antwort der Gen Y auf Element of Crime. Nur besser. Und das Konzert von Julius Forster und seiner Band im Stuttgarter Merlin kann das beweisen.

Durchaus, und zwar 100 Minuten lang, sogar bei Nummern in denen das engagiert exerzierte Wiederholungskonzept ins Strapazierende abzudriften droht wie „I Remember You a Dancer“. Darauf folgt das schillernd schöne Meerblick-Stück „The Bay“, das wie eine Pianoballade beginnt, bald darauf dem Gitarristen und seinen aus intensivem Sehnen geschälten Sounds die Oberhand gestattet und unter anderem von wegzuwaschenden Wiegenliedern erzählt. Dann ist offiziell Schluss, aber der ausdauernd mit Verausgabung liebäugelnde Raunkünstler Edmund Kenny und seine drei Mitstreiter haben noch Kraft für ihre drei hypnotischen Zugaben „Nevada“, „Phoebe“ und White Noise“.

Kerala Dust in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die sich stilvoll unstet gebende Band, die ihre Songs unter anderem in der Toskana, in Texas und in Berlin aufnimmt, hat bei ihrem ersten Stuttgart-Konzert seit sechs Jahren sogar ohne das intensivste Stück ihres ansonsten ausgiebig präsentierten aktuellen Albums überzeugt. Der Song „Beyond the Pale“ wäre als Live-Erlebnis bestimmt schön gewesen, aber womöglich dann doch zu verwegen: Das Stück verzichtet nämlich auf alle Beats.

Die Setlist von Kerala Dust in Stuttgart

  • The Orb, TX
  • How the Light Gets In
  • Moonbeam
  • Fever
  • Oil Drum
  • Violet Drive
  • Bell
  • Eden to Eden
  • Still There
  • Maria
  • Closer
  • Love in the Underground
  • I Remember You a Dancer
  • The Bay
  • Nevada
  • Phoebe
  • White Noise

Weitere Themen

Konzert in Stuttgart: Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Konzert in Stuttgart Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Die Band Kerala Dust ist am Mittwochabend im Wizemann aufgetreten. Kritik, Bilder und Setlist von einem hypnotischen Konzert.
Von Michael Werner
Netflix-Serienhit: Was bleibt nach dem „Stranger Things“-Hype?

Netflix-Serienhit Was bleibt nach dem „Stranger Things“-Hype?

Das Finale von „Stranger Things“ hat für Diskussionen, Tränen und Fan-Theorien gesorgt. Diese sieben Fragen zu der Netflix-Erfolgsserie sind nach dem Ende noch nicht geklärt.
Von Gunther Reinhardt
Ausgezeichnete Innenarchitektur: Große Ehre: Designpreis für perfekt sanierte Stuttgarter Altbauwohnung

Ausgezeichnete Innenarchitektur Große Ehre: Designpreis für perfekt sanierte Stuttgarter Altbauwohnung

„Best of Interior“ ist einer der wichtigsten Preise für zeitgenössische Wohnprojekte. Der erste Preis geht nach Berlin, ein Architektur-Studio aus Stuttgart erhält eine Auszeichnung.
Von Tomo Pavlovic
Russ Klassik im Beethovensaal: Radikal individuell: Joshua Bell und Orchester in der Liederhalle

Russ Klassik im Beethovensaal Radikal individuell: Joshua Bell und Orchester in der Liederhalle

Die Academy of St. Martin in the Fields und Joshua Bell setzen bei Russ Klassik auf Reduktion und Ausdruck.
Von Susanne Benda
TV-Tipp: Berkel und Sawatzki im „Taxi für zwei“

TV-Tipp Berkel und Sawatzki im „Taxi für zwei“

Christian Berkel und Andrea Sawatzki: Er spielt einen zynischen Autor, der unter weiblichem Pseudonym schreibt, sie soll als sein Double eine Auszeichnung für ihn entgegennehmen.
Von Tilmann P. Gangloff
John Forté ist tot: Sänger und Produzent im Alter von 50 Jahren verstorben

John Forté ist tot Sänger und Produzent im Alter von 50 Jahren verstorben

Sein Leben beinhaltete große Musik-Erfolge und jahrelange Haft. Auf der beschaulichen Insel Martha’s Vineyard wurde er sesshaft. Nun ist John Forté überraschend jung gestorben.
Kunstakademie Stuttgart: Pokorny-Preis: Stefanie Fleischhauer setzt sich durch

Kunstakademie Stuttgart Pokorny-Preis: Stefanie Fleischhauer setzt sich durch

Lassen sich Fragen der Identität bildnerisch erzählen? Der Stuttgarter Künstlerin Stefanie Fleischhauer gelingt es – jetzt erhält sie den Preis der Werner-Pokorny-Stiftung.
Von Nikolai B. Forstbauer
Neu im Kino: Hausmädchen trifft Hausdrache

Neu im Kino Hausmädchen trifft Hausdrache

„The Housemaid“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Freida McFadden. Regisseur Paul Feig setzt das Psychospiel mit zwei prominenten Hauptdarstellerinnen um.
Von Martin Schwickert
Neuer Roman von Bodo Kirchhoff: Krieg und Liebe

Neuer Roman von Bodo Kirchhoff Krieg und Liebe

In seinem neuen Roman zieht Bodo Kirchhoff alle Register, um als männlicher Autor zu zeigen, was der Titel verheißt: „Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt“.
Von Stefan Kister
Filmfestival: Stuttgarter Filmwinter geht in die 39. Runde

Filmfestival Stuttgarter Filmwinter geht in die 39. Runde

Unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen hat die Leiterin Giovanna Thiery mit dem Team vom Verein Wand 5 ein buntes Medienkunst-Programm auf die Beine gestellt. Was wird geboten?
Von Kathrin Horster
Weitere Artikel zu Pop Konzert Stuttgart
 
 