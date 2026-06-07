Konzert in Stuttgart Intensives Spiel, große Präzision und wirkungsvolle Akzente
Das Publikum bejubelt die Geiger-Legende Gidon Kremer als Gast bei den Stuttgarter Philharmonikern im Beethovensaal.
Das Publikum bejubelt die Geiger-Legende Gidon Kremer als Gast bei den Stuttgarter Philharmonikern im Beethovensaal.
Wo Antworten fehlen, ist die Kunst nicht weit: Mit Uneindeutigem und Unaufgelöstem spielt sie am allerliebsten, und das ist einer der ersten Gründe, warum Charles Ives’ „The Unanswered Question“ erstens so zeitlos fasziniert und zweitens existenzieller Bestandteil eines Konzertzyklus sein muss, der sich dem Staunen verschrieben hat.