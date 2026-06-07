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  4. Intensives Spiel, große Präzision und wirkungsvolle Akzente

Konzert in Stuttgart Intensives Spiel, große Präzision und wirkungsvolle Akzente

Konzert in Stuttgart: Intensives Spiel, große Präzision und wirkungsvolle Akzente
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Der deutsch-lettische Geiger Gidon Kremer gilt als Virtuose. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Das Publikum bejubelt die Geiger-Legende Gidon Kremer als Gast bei den Stuttgarter Philharmonikern im Beethovensaal.

Wo Antworten fehlen, ist die Kunst nicht weit: Mit Uneindeutigem und Unaufgelöstem spielt sie am allerliebsten, und das ist einer der ersten Gründe, warum Charles Ives’ „The Unanswered Question“ erstens so zeitlos fasziniert und zweitens existenzieller Bestandteil eines Konzertzyklus sein muss, der sich dem Staunen verschrieben hat.

 

Das ist bei der Großen Reihe der Stuttgarter Philharmoniker der Fall, und so hat die (hier auf dem hinteren Balkon platzierte) Solotrompete am Samstag im Beethovensaal wieder einmal jene magische Frage gestellt, die weder die Streicher noch die vier Flöten beantworten. Beide sind in anderen metrischen und tonalen Welten unterwegs, die Streicher suhlen sich mit gedämpften Saiten in feinem dreifachem Pianissimo, die Bläser verlieren sich in immer komplexer werdenden Gedanken. Unter Andrej Boreykos Leitung erhält die Trompete ein Quäntchen zu viel dynamische Präsenz. Das Gegeneinander von Fläche und Aktion wirkt aber sehr klar, und beides – der Kontrast wie die Klarheit – prägen auch den Rest des Abends.

Johannes Brahms‘ vierte Sinfonie mit ihrem dichten Netzwerk motivischer Vernetzungen profitiert sehr von der Bestimmtheit, mit der Boreyko ihr rote Fäden einzieht. Und ihre unvermittelten Einbrüche führen fort, was zuvor ein kaum bekanntes Werk kunstvoll kultiviert. In „Styx“ für Violine (ursprünglich: Viola), Orchester und Chor von 1999 findet der georgische Komponist Gija Kantscheli außerdem eine Antwort – nämlich auf die viel zitierte provokante Frage des Schriftstellers Max Frisch „Haben Sie Freunde unter den Toten?“

Der Komponist Kantscheli hat offenbar viele, und so füllt er in seinem monumentalen oratorischen Werk das weite Kontrastfeld zwischen großer Geste und intimem Dialog, Volksmusik und Gebet, wildem Rhythmus und Meditation nicht nur mit seiner tonal grundierten, eindringlichen Sprache, sondern auch mit kleinen Reverenzen an verstorbene Kollegen.

Der erweiterte Stuttgarter Kammerchor Figure humaine agiert mit großer Präzision und feinem klangfarblichem Gespür, das Orchester setzt bis zum wirkungsvollen letzten Fortissimo-Schlag pointierte Akzente. Und der mittlerweile 79-jährige Gidon Kremer gibt den Fährmann Charon, der in der griechischen Sage die Seelen über den Fluss Styx ins Totenreich befördert: Mit (meist schlichtem) Singen verbindet er die Welten – und erreicht wie eh und je mit seinem intensiven Spiel die Herzen des jubelnden Publikums.

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