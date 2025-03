Die Berliner Rapcrew K.I.Z begeistert am Freitag rund 12.000 Fans in Stuttgart. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Jannik Hiddeßen 28.03.2025 - 06:13 Uhr

Eins ist sicher: ein K.I.Z-Konzert geht an die Substanz. Über zweieinhalb Stunden spielten die Berliner Rapper am Donnerstagabend in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle und gönnten ihren Fans dabei kaum eine Pause. Wobei diese auch keine Auszeit zu brauchen schienen. Ab der ersten Zeile rappte das Publikum jedes Wort der drei Künstler mit, beim zweiten Song „VIP in der Psychatrie“ öffneten sich die ersten Moshpits und spätestens ab dem dritten Song bebte die Halle.