Konzert in Stuttgart Lieder und Appelle für Freiheit: So war’s bei Santiano in der Porsche-Arena
Die Band aus dem hohen Norden hat mehr drauf als nur Seefahrer-Romantik und mitreißende Shantys. Bilder und Kritik vom Konzert in der Porsche-Arena.
Die Band aus dem hohen Norden hat mehr drauf als nur Seefahrer-Romantik und mitreißende Shantys. Bilder und Kritik vom Konzert in der Porsche-Arena.
Von wegen „Norddeutsche sind eher kühl und Schwaben schwer zu begeistern“. Santiano, die Shanty-Rocker aus Schleswig-Holstein, haben bei ihrem Konzert am Mittwochabend in der ausverkauften Porsche-Arena Stuttgart das süddeutsche Publikum vom allerersten Song „Lasst uns tanzen wie die Teufel“ bis zum Schluss des Konzerts nach rund zweieinhalb Stunden von den Stühlen gerissen, zum Tanzen, Mitklatschen und Mitsingen gebracht.