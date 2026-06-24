Konzert in Stuttgart Pathos und Grollen: So war’s bei Foreigner auf dem Killesberg
Die Band Foreigner hat auf der Freilichbühne Killesberg ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Kritik, Bilder und Setlist von einem engagierten Konzert.
Die Band Foreigner hat auf der Freilichbühne Killesberg ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Kritik, Bilder und Setlist von einem engagierten Konzert.
Aus den unermüdlich tourenden Arbeitsbrigaden des Rock-Mittelbaus ragt Foreigner heraus: Erstens hat sich die britisch-amerikanische Rockband – anders als beispielsweise Uriah Heep, Manfred Mann’s Earth Band oder Jethro Tull – in den letzten Jahren zumindest hierzulande rar gemacht, um jetzt unter dem Motto „Celebrating 50 Years“ in Jubiläumslaune zu konzertieren. Zweitens ist es Foreigner schon vor Jahrzehnten gelungen, sich mit mehr als einem einzigen Hit auch bei breiteren Massen ins Langzeitgedächtnis zu kletten. Die Band spielt ihre vielen Hits auf der ausverkauften Freilichtbühne Killesberg allesamt, und das Publikum goutiert die Show: „Ihr klingt wie ein Haufen wilder Tiere“, ruft Luis Maldonado, der neue Sänger, den 4500 Zuschauern schon nach dem zweiten Song anerkennend auf Englisch zu, um „mehr Rock 'n‘ Roll“ zu verheißen.