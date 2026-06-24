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  4. Pathos und Grollen: So war’s bei Foreigner auf dem Killesberg

Konzert in Stuttgart Pathos und Grollen: So war’s bei Foreigner auf dem Killesberg

Konzert in Stuttgart: Pathos und Grollen: So war’s bei Foreigner auf dem Killesberg
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Bruce Watson (links) und Luis Maldonado von der Band Foreigner in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Band Foreigner hat auf der Freilichbühne Killesberg ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Kritik, Bilder und Setlist von einem engagierten Konzert.

Aus den unermüdlich tourenden Arbeitsbrigaden des Rock-Mittelbaus ragt Foreigner heraus: Erstens hat sich die britisch-amerikanische Rockband – anders als beispielsweise Uriah Heep, Manfred Mann’s Earth Band oder Jethro Tull – in den letzten Jahren zumindest hierzulande rar gemacht, um jetzt unter dem Motto „Celebrating 50 Years“ in Jubiläumslaune zu konzertieren. Zweitens ist es Foreigner schon vor Jahrzehnten gelungen, sich mit mehr als einem einzigen Hit auch bei breiteren Massen ins Langzeitgedächtnis zu kletten. Die Band spielt ihre vielen Hits auf der ausverkauften Freilichtbühne Killesberg allesamt, und das Publikum goutiert die Show: „Ihr klingt wie ein Haufen wilder Tiere“, ruft Luis Maldonado, der neue Sänger, den 4500 Zuschauern schon nach dem zweiten Song anerkennend auf Englisch zu, um „mehr Rock 'n‘ Roll“ zu verheißen.

 

Die Band spielt daraufhin ausgerechnet „Cold as Ice“, dieses aus heutiger Perspektive etwas drollig klingende Lamento von 1977, in dem das damals noch angehende lyrische Rockstar-Ich die mangelnde Entflammbarkeit einer Umschwärmten beklagt. Das vom simplen Versatzstück eines Keyboard-Riffs umhüllte Lied klingt in Stuttgart zunächst noch ein bisschen militärisch stampfend, offenbart jedoch schon den schaurig schönen Chorgesang, der den Abend prägen wird. Im darauffolgenden Song „Waiting For a Girl Like You“ zeigt der exquisite Chefsänger Luis Maldonado erstmals, dass er bei aller vibratoverliebten Brillanz auch einen Hauch von Heiserkeit so umstandslos einzuschalten vermag wie ein Licht im Keller.

Foreigner covern Simon & Garfunkel

Mittels dieses Kunstkniffs klingt Luis Maldonado ein bisschen wie der junge Jon Bon Jovi, dessen Lamento „You Give Love a Bad Name“ direkt vor dem Konzert aus den Lautsprechern schallt. Aber Maldonado macht das Retro-Projekt Foreigner so leidenschaftlich zu seinem eigenen, dass es die vielen Zuschauer, die Ende der Siebzigerjahre bis Anfang der Achtziger jung waren, nicht zu stören scheint, dass nach dem Ausscheiden des letzten Gründungsmitgliedes Mick Jones eine Franchise-Truppe auf der Bühne steht, um nicht zu sagen: eine formidable Coverband.

Auch die paar Mittzwanzigerinnen im Rund, die auf dem Killesberg die klassische Rolle der Rockschönheit neu für sich zu entdecken versuchen, bekommen von dieser Foreigner-Manifestation einen passenden Soundtrack geliefert: Die Ansätze von Gitarrenriffs stören niemals die Eingängigkeit, Schlagzeug und Bass machen nicht allzu rumpelig Druck, und das Keyboard untermalt effektvoll den alles dominierenden Leadgesang. Als Luis Maldonado nach einer nostalgischen Version von „That Was Yesterday“ ruft: „Vergesst eure Menschlichkeit nicht, ja!“ wirkt das zunächst ein bisschen zufällig, ergibt aber durchaus Sinn, als er daraufhin eine herrlich pathetische Interpretation von Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“ zelebriert.

Bald darauf entfalten entschlossene Synthie-Umarmungen die stärkste Pathos-Kraft in „Juke Box Hero“. Der Mega-Hit „I Want to Know What Love Is“ klingt wenig später vielleicht ein bisschen zu gut geölt. Aber dann, direkt vor der letzten Zugabe „Hot Blooded“ gibt es tatsächlich eine Überraschung in diesem gut anderthalbstündigen Konzert: Luis Maldonado, der sich zunächst ein paar Jahre lang als Foreigner-Gitarrist verdingen musste, ehe er vor knapp einem Jahr zum Leadsänger aufstieg, hängt sich sein altes Instrument um und lässt es lustvoll jaulen, raunzen, grollen und jubilieren. Zwei, drei Überraschungen mehr, und das nächste Foreigner-Konzert in Stuttgart – am 17. Oktober 2027 in der Schleyerhalle – würde womöglich noch mehr Spaß machen.

Die Setlist von Foreigner in Stuttgart

  • Double Vision
  • Head Games
  • Cold as Ice
  • Waiting For a Girl Like You
  • Blue Morning, Blue Day
  • That Was Yesterday
  • Feels Like The First Time
  • Bridge Over Troubled Water
  • Urgent
  • Keyboard & Drum Solo
  • Juke Box Hero
  • Long, Long Way From Home
  • I Want to Know What Love Is
  • Hot Blooded

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