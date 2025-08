Nein, blutiges Fleisch warf Blackie Lawless dieses Mal nicht ins Publikum. Und auch sonst verzichtete der Frontmann der Metal-Band W.A.S.P. darauf, seine skandalösen Bühnenshows aus den 80er-Jahren wiederzubeleben. Geblieben sind einzig die nicht immer ganz jugendfreien Texte, die das Frühwerk der Band prägten. Doch auch ohne provokante Inszenierung erreichte W.A.S.P. am Montagabend die gut 1500 Zuschauer im LKA Longhorn.

Wobei die Gruppierung aus Los Angeles die Nerven der Fans anfangs erheblich strapazierte. Eine dreiviertel Stunde ließ sie auf sich warten. Als bereits erste ungeduldige Pfiffe aufkamen, marschierten die vier älteren Herren doch noch die Treppe vom VIP-Bereich zur Bühne herunter. Weitere Verzögerungen gab es dann nicht mehr. Die Band konzentrierte sich auf das, was sie am besten kann: schnörkellosen Metal machen.

Blackie Lawless hat nichts von seiner Stimmgewalt eingebüßt

Zwei Tage zuvor waren W.A.S.P. beim Wacken Open Air, am Sonntag in München, nun also Stuttgart. Mit ihrer aktuellen „Album One Alive“-Tour wollen Mastermind Blackie Lawless und seine Mitstreiter dem selbstbetitelten Debütalbum Tribut zollen, mit dem ihr Erfolg begann. Crowdsurfer waren dabei explizit nicht erwünscht, wie einer der Veranstalter vor dem Auftritt angekündigt hatte.

In chronologischer Reihenfolge spulten W.A.S.P. die zehn Songs des Albums ab. Doug Blair sorgte dabei mit seinen flinken Gitarrensolos immer wieder für musikalische Highlights. Doch im Mittelpunkt stand natürlich Blackie Lawless: Der Sänger, Rhythmusgitarrist und Songwriter ist das einzig verbliebene Mitglied der Originalbesetzung von 1982 und beeindruckt auch mit 68 Jahren noch immer mit seiner Stimmgewalt, die von rau bis kreischend alles beinhaltet.

W.A.S.P. reißen Publikum mit Klassiker „Wild Child“ endgültig mit

Einziges Manko am Debütalbum: Die zehn Songs reichen nicht aus, um ein ganzes Konzert zu füllen. Also ließen sich W.A.S.P. von den Fans nochmal auf die Bühne bitten, um weitere Songs aus ihrem umfangreichen Repertoire zum Besten zu geben. Etwa aus ihrer sozialkritischen Phase Ende der 80er mit Songs wie „The Headless Children“.

Die beiden Schlussakkorde saßen dann aber zielgenau: Mit „Wild Child“ und „Blind In Texas“ schwappte die Begeisterung endgültig über die ganze Halle. Dass Lawless verkündete, es werde wohl das letzte Mal gewesen sein, dass sie ihr Debütalbum live gespielt haben, dürfte für die Fans verkraftbar sein. Denn W.A.S.P. können nicht nur Sex, Gewalt und Skandale. Ans Aufhören denken die US-Amerikaner auch im höheren Alter nicht: „Wir sehen uns beim nächsten Mal“, kündigte Lawless nach dem letzten Song an und verschwand schneller als er gekommen war.

Setlist: W.A.S.P. im LKA Longhorn in Stuttgart

1. I Wanna Be Somebody

2. L.O.V.E. Machine

3. The Flame

4. B.A.D.

5. School Daze

6. Hellion

7. Sleeping (In The Fire)

8. On Your Knees

9. Tormentor

10. The Torture Never Stops

11. Inside The Electric Circus / I Don’t Need No Doctor / Scream Until You Like It

12. The Real Me / Forever Free / The Headless Children

13. Wild Child

14. Blind In Texas