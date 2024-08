Die Kinderband Deine Freunde begeisterte auf der Stuttgarter Freilichtbühne 90 Minuten lang nicht nur die kleinen Fans, sondern auch ihre Eltern. Konzertkritik und Setlist vom Donnerstagabend.

Deine Freunde sind ein Phänomen. Wie viele Bands begeistern schon Kinder und ihre Eltern gleichermaßen? Genau das hat das Trio am Donnerstagabend auf der Freilichtbühne Killesberg getan. Es ist ein warmer Sommerabend, Sommerferien und ein Gefühl der Unbeschwertheit hängt um halb sechs in der Luft. Die Konzerte von Deine Freunde fangen natürlich zu kindgerechten Zeiten an. Auch in Stuttgart dürfen sich die kleinen Fans im Kinderbereich vor der Bühne austoben. Erwachsene sind hier verboten. Schließlich soll den Kids niemand die Sicht versperren. Die Show der drei Musiker ist zwar so konzipiert wie bei einem Konzert für Erwachsene: Lichteffekte, Pyrotechnik, künstlicher Nebel, aber hier sind gelbe Armbändchen mit den Telefonnummern der Eltern Pflicht.