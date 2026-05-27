Konzert mit Ull Möck in Schönaich Total verjazzte Beatles zur Vereinsgründung
„Jazz in der Zehntscheuer“ hat sich in Schönaich einen Namen gemacht. Nun setzt die Bassistin Judith Goldbach das Format in neuem Gewand fort.
„Jazz in der Zehntscheuer“ hat sich in Schönaich einen Namen gemacht. Nun setzt die Bassistin Judith Goldbach das Format in neuem Gewand fort.
In der Schönaicher Jazzscheuer werden am 13. Juni ab 19 Uhr wieder jazzige Töne zu vernehmen sein. Jazzig – auch wenn die Kompositionen der Beatles den musikalischen Stoff dafür liefern. Das ist der Auftakt für eine besondere Vereinsgründung.