Konzert mit Ull Möck in Schönaich: Total verjazzte Beatles zur Vereinsgründung

In der Schönaicher Jazzscheuer werden am 13. Juni ab 19 Uhr wieder jazzige Töne zu vernehmen sein. Jazzig – auch wenn die Kompositionen der Beatles den musikalischen Stoff dafür liefern. Das ist der Auftakt für eine besondere Vereinsgründung.

„Beatles go blue Note“ nennt der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck dieses Programm. Blue Notes werden die Intervalle genannt, die den Blues und Jazz ausmachen; also sind hier keinesfalls Beatles-Covers zu erwarten, sondern Beatles in jazzige Gewänder gesteckt. Warum aber lässt sich ein Jazzer von den Fab Four inspirieren? „Die Beatles sind immer noch meine Lieblingsband“ äußert sich Möck hierzu. Mit eigenen Bearbeitungen will er sich vor deren Werk verneigen. Seiner Ansicht nach lassen sich die Kompositionen dieser Giganten der Popmusik hervorragend in den Slang des Jazz und Souljazz der 50er- und 60er Jahre übersetzen – ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint.

Mit dabei Landesjazzpreisträger Axel Kühn

Gemeinsam mit namhaften Weggefährten will er das Publikum auf eine besondere musikalische Reise mitnehmen. Mit an Bord sind die Landesjazzpreisträger Axel Kühn (Kontrabass) und Michael Kersting (Schlagzeug), sowie die amerikanisch/schweizerische Sängerin Lilly Thornton. „Da auch wir ,Fans’ der Beatles sind, waren wir uns schnell einig, dass wir dieses innovative Programm nach Schönaich holen wollen. Dass es das erste Konzert der Neuauflage der Zehntscheuer-Jazzkonzerte ist, ist allerdings eher ein Zufall“, sagt Goldbach.

Judith Goldbach gat den neuen Verein federführend mitgegründet. Foto: Nico Schnepf

Zusammen mit Jazzfreunden hat sie vor Kurzem einen neuen Verein gegründet. Dieser will die Konzertreihe künftig unabhängig von der ortsansässigen Musikschule weiterführen. „Wir haben zwar zwei Jahre gut zusammengearbeitet, aber dennoch entstand der Wunsch nach etwas mehr Unabhängigkeit in der Planung und bei der Ausführung der Konzerte. Eine Vereinsgründung schien uns hier die beste Lösung zu sein.“

Kein Mangel an Musikern: Viele Kontakte in die Szene

Schnell hatten sie interessierte musikbegeisterte Mitstreiter gefunden. Zudem wirken außer Goldbach noch weitere Berufsmusiker wie ihr Mann Andreas Francke (Saxofonist), Susanne Komorovski (Chorleiterin und Pianistin) und Klaus Hügel, (Leiter des Schönaicher Handglockenchors GLOX) mit. Am bisherigen Konzept soll sich jedoch wenig verändern. „Nach wie vor verfolgen wir die Idee, dass wir selbst auf die Musiker zugehen und sie in die Zehntscheuer einladen. Musikalisch versuchen wir, ein möglichst abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Da wir selbst als Musiker mit der Szene verbunden sind, mangelt es uns da auch nicht an Ideen“, ist die Organisatorin überzeugt.

Gemessen an der Qualität der bisherigen Zehntscheuerkonzerte kommen diesbezüglich auch kaum Zweifel auf. Jetzt heißt es erst mal „Beatles go blue Note“, bevor am 17. Oktober der Pianist Olaf Polziehn mit dem Saxofonisten Jochen Feucht das letzte Konzert des Jahres bestreiten werden. Auch in Zukunft soll es weiterhin drei Konzerte pro Jahr geben.