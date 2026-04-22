Konzerte im Wizemann Ennio: „Ich war schon öfter in Stuttgart und bin großer Fan“
Im Interview spricht Sänger Ennio (26) über seine Entscheidung gegen Streamingplattformen, Heimweh und den Stuttgarter Weihnachtsmarkt.
Im Interview spricht Sänger Ennio (26) über seine Entscheidung gegen Streamingplattformen, Heimweh und den Stuttgarter Weihnachtsmarkt.
Ennio ist ein deutscher Singer-Songwriter aus München, der sich in der Indie- und Pop-Szene einen Namen gemacht hat. Geboren 1999, startete er seine musikalische Karriere zunächst unter dem Namen Emotional Club, bevor er seit 2021 als ENNIO deutschsprachige Songs veröffentlicht.