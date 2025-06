Der irische Sänger Ed Sheeran spielt immer wieder spontane Konzerte während seiner Tour – so auch in Stuttgart. Am Sonntag spielt er in der Innenstadt.

Der Sänger Ed Sheeran spielt nach seinem ersten Konzert am Samstagabend in der MHP-Arena Bad Cannstatt am Sonntag ein spontanes Konzert vor der Stuttgarter Oper.

Gegen 10.30 Uhr wurde vor der Oper ein Klavier abgeladen und gestimmt.

Lesen Sie auch

Das Klavier wird gestimmt. Foto: Christoph Müller/StZN

Auf den Treppen vor der Oper warteten schon einige Fans gespannt auf den Superstar.

Einige Fans schienen schon von dem Geheimkonzert Wind bekommen zu haben. Foto: Chiara Sterk

Gegen 11 Uhr tauchte Ed Sheeran dann auf und begann – begleitet von einem Pianisten – zu singen.

Der irische Künstler ist bekannt dafür, dass er während seiner Touren weitere Konzerte spielt – zuletzt in Sheffield, Mexiko, Dublin oder New Orleans.

Vor ein paar Wochen spielte er in den Straßen von Sheffield, davor mit lokalen Künstlern in Mexiko. Im März spielte er seinen neuen Song „Azizam“ erstmals in den Straßen von New Orleans. Kurz vorher trat er in Dublin überraschend am St. Patricks Day in einem Pub auf.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in der MHP Arena So gut war die erste Show von Ed Sheeran in Stuttgart Ed Sheeran hat am Samstagabend beim ersten seiner zwei Konzerte in Stuttgart 60 000 Fans begeistert: Bilder, Setlist und Kritik von der Show des netten Superstars von nebenan.

Am Samstagabend spielte Ed Sheeran sein erstes Konzert in der Stuttgarter MHP-Arena, am Sonntagabend folgt ein weiteres. Am Samstag waren etwa 60 000 Leute da. Beide Konzerte waren bis wenige Tage vorher fast ausverkauft. Die 60.000 Tickets für das zunächst einzige Konzert in Stuttgart am Sonntag, dem 29. Juni, waren so rasch vergriffen, dass ein zusätzlicher Auftritt für Samstag, den 28. Juni, geplant wurde.

Im Rahmen seiner dreijährigen „Mathematics“-Tour spielte der Künstler schon mehrfach in Deutschland, darunter in Berlin, München, Frankfurt und Gelsenkirchen sowie vergangenes Jahr auf dem South-Side-Festival in Neuhausen ob Eck.