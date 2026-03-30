Konzertkritik, Bilder, Setlist So war’s bei Thomas D im Theaterhaus
Thomas D präsentiert mit seiner Band The KBCS im Theaterhaus sein neues Album, Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung. Wie klingt es live – und wer ist Silke Hämmerle?
Thomas D präsentiert mit seiner Band The KBCS im Theaterhaus sein neues Album, Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung. Wie klingt es live – und wer ist Silke Hämmerle?
Wer Thomas D. kennenlernen will, muss einfach seine Songs hören. Bevorzugt im Theaterhaus, weil es da am Sonntag bereits sein neues Album live zu hören (und hinterher zu kaufen) gab. „Neocortex“ heißt es, und es ist wie die Vorgänger sein persönlichstes. Am 17. April erscheint es offiziell.