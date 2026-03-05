Konzertreihe Sindelfinger Jazztage auf neuen Pfaden
Die Kooperation einiger Kulturtreibender ermöglicht es, die 12. Jazztage auf ein neues Niveau zu heben. Mit dabei sind sowohl internationale Künstler wie auch lokale Größen.
In diesem Jahr geschieht in Sindelfingen etwas ganz Besonderes: Durch eine Kooperation von verschiedenen Kulturveranstaltenden werden die Jazztage in einer nie gekannten Dimension stattfinden, die nahezu Festivalcharakter aufweist. Die Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT), das Kulturamt der Stadt Sindelfingen, die JazzTime Böblingen, die MVS Bigband des Musikvereins Sindelfingen sowie die IG Kultur Sindelfingen ziehen dafür an einem Strand.