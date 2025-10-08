Ob Hip-Hop oder Heavy Metal: bis Ende des Jahres sind Stuttgarts Konzerthallen gut gebucht. An einem Tag Ende Oktober finden sogar sechs Shows gleichzeitig statt.
08.10.2025 - 17:52 Uhr
Wer mal Gitarre geübt hat, wer langsam vorankam aber schnell ein Lied begleiten wollte, der kam noch in den Achtzigerjahren am 1971 veröffentlichten Song „Lady in Black“ von Uriah Heep kaum vorbei: Zwei Akkorde genügten, verbunden durch den simpelst möglichen Griffwechsel: von A-Moll nach E-Moll. Uriah Heep oder zumindest die fünf Musiker, die sich mittlerweile so nennen, treten am 29. Oktober im Hegelsaal der Liederhalle auf.