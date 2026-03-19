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Kooperation mit Apple Music Ritter Sport überrascht mit einer limitierten Sonderedition

Kooperation mit Apple Music: Ritter Sport überrascht mit einer limitierten Sonderedition
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Aufessen oder aufheben? Fans müssen sich nach dem Kauf entscheiden. Foto: Michael Schwarz

Musikgeschichte im Süßwarenregal: Ritter Sport bringt eine limitierte Schokoladenedition auf den Markt mit Albumcovern auf der Verpackung. Und warum?

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Wer Helene Fischer zum Anbeißen findet, hat Glück: Ihr Konterfei prangt zurzeit auf einigen Ritter-Sport-Tafeln. Neben der Schlagersängerin sind Sarah Connor, die Scorpions, Cro und Marteria auf den quadratischen Schokoladentafeln zu finden. Statt den üblichen knallbunten Verpackungen mit Aufdrucken wie „Knusperflakes“, „Marzipan“ oder „Voll-Nuss“ zieren seit Kurzem die Albumcover jener fünf deutschen Künstler die süßen Quadrate.

 

Was hat es damit auf sich? „Es handelt sich dabei um eine limitierte Edition, die „Musikgeschichte ins Süßwarenregal bringt“, teilt der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch mit. Ritter Sport kooperiert dabei mit dem Streaming-Giganten Apple Music. Man wolle an das nostalgische Gefühl von früher erinnern, als Musik noch nicht überwiegend digital konsumiert wurde und man sein Lieblingsalbum in den Händen hielt. Diesen emotionalen Moment übersetze Ritter Sport nun gemeinsam mit Apple Music in ein neues Format, „nur ein wenig süßer“. Außen Albumcover, innen Schokolade. Musiknostalgie auf der Zunge.

Musik und Schokolade für jeden Geschmack

Die Musikstile wurden laut Ritter Sport völlig unterschiedlich gewählt – aus den Genres Rap, Rock, Pop und Schlager –, da man sich als demokratische Marke verstehe, die Auswahl für alle bereithalte. Die Albencover seien allesamt ikonisch, findet der Schokoladenhersteller. Innen drin enthalten ist überall klassisch-schlicht die Sorte Alpenmilch.

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Gewählt wurden von Cro das Album „Raop“, von Marteria die Platte „Zum Glück in die Zukunft II“, mit der Scorpions-Schokotafel können Fans das Album „Crazy World“ anknabbern, Sarah Connor ist auf der Verpackung mit „Muttersprache“ abgebildet und Helene Fischer ist mit ihrem sechsten Studioalbum „Farbenspiel“ verewigt. „Jedes Album markiert einen eigenen Zeitgeist. Jedes Cover weckt Erinnerungen an prägende Lebensphasen“, heißt es in der Pressemitteilung von Ritter Sport.

Mit der Schokolade direkt zu Apple Music

Die Zusammenarbeit mit Apple Music führt aber noch weiter: Auf der Rückseite der 100 Gramm Quadrate befindet sich ein QR-Code, der zu einem kostenlosen Probeabo und dann direkt zum jeweiligen Album auf Apple Music führt. Das kostenlos Probeabo sei aber auch ohne den Kauf der Schokolade möglich, wird angemerkt. Die Tafel selbst kostet 1,99 Euro, zu kaufen sind sie in Supermärkten und Discountern.

Wie sind die Reaktionen im Internet?

Und wie kommt die Idee bei den Kunden an? Die Reaktionen auf Instagram fallen überwiegend positiv aus. „Ich lieb’ alles daran“, schreibt eine Person, eine andere gibt an, bereits fünf Helene-Fischer-Schokoladentafeln gekauft zu haben. „Ich trau’ mich gar nicht, die zu essen. . .“, meint eine Ritter-Sport-Followerin. Aber auch weniger begeisterte Kommentare gibt es, wie „Alte Alben zu teuren Preisen“ oder „Wieso sind Helene Fischer und Cro Musiklegenden?“. Eine Person vermutet gar einen Aprilscherz, doch für den ist es im März definitiv zu früh.

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