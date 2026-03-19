Kooperation mit Apple Music Ritter Sport überrascht mit einer limitierten Sonderedition
Musikgeschichte im Süßwarenregal: Ritter Sport bringt eine limitierte Schokoladenedition auf den Markt mit Albumcovern auf der Verpackung. Und warum?
Musikgeschichte im Süßwarenregal: Ritter Sport bringt eine limitierte Schokoladenedition auf den Markt mit Albumcovern auf der Verpackung. Und warum?
Wer Helene Fischer zum Anbeißen findet, hat Glück: Ihr Konterfei prangt zurzeit auf einigen Ritter-Sport-Tafeln. Neben der Schlagersängerin sind Sarah Connor, die Scorpions, Cro und Marteria auf den quadratischen Schokoladentafeln zu finden. Statt den üblichen knallbunten Verpackungen mit Aufdrucken wie „Knusperflakes“, „Marzipan“ oder „Voll-Nuss“ zieren seit Kurzem die Albumcover jener fünf deutschen Künstler die süßen Quadrate.