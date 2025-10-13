Der VfB Stuttgart bekommt ein eigenes Flugezugdesign. Wie der Flieger von SunExpress aussieht, können die Fans entscheiden.
13.10.2025 - 16:22 Uhr
Für die kürzeren Auswärtsfahrten in der Fußball-Bundesliga nehmen die Profis des VfB Stuttgart den Bus. Innerhalb Deutschlands wird – wenn es der Terminplan verlangt – aber auch mal geflogen. Wobei das Flugaufkommen in der vergangenen und der aktuellen Saison deutlich zugenommen hat. Der internationale Wettbewerb ist schuld. Und nach Istanbul kommt man eben nicht mal schnell mit dem Bus.