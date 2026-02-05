VfB-Angreifer Undav ist in Topform und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mbappé. Doch der Stuttgarter ist eigentlich besser als der Franzose und hofft auf ein Duell bei der WM.
05.02.2026 - 10:51 Uhr
„Mach mal Screenshot!“ – mit dieser flapsig-lustigen Ansage an TV-Moderator Patrick Wasserziehr schloss Deniz Undav ein Field-Interview nach dem Pokalsieg bei Holstein Kiel in typischer Undav-Manier ab und hatte die Lacher auf seiner Seite. Was war passiert? Durch die zwei Scorer gegen Kiel (Tor und Vorlage) hievte der Stuttgarter Stürmer seine Mannschaft nicht nur über die Hürde in der Kieler Kältekammer und somit ins Halbfinale des Pokals, sondern sich selbst auch auf die Verfolgerposition im Vergleich mit Kilian Mbappé.