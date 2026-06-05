Der Künstler Oliver Wetterauer zeigt ab Sonntag in Korntal Malereien, Zeichnungen und digitale Arbeiten
Das Bild, das der neuen Ausstellung in der Galerie 4/1 in Korntal den Titel gibt, macht deutlich, worum es dem Künstler Oliver Wetterauer geht und was ihn bewegt: „Echokammer“ zeigt auf einer quadratischen Leinwand fünf kleinere Bilder, auf denen jeweils ähnliche Männer zu sehen sind. In der Mitte auf hellem Untergrund hält die Gestalt beide Hände so, als würde sie horchen, die anderen vier Männer auf dunklem Untergrund scheinen etwas zu rufen. Die „Echokammern“ sind bei Wetterauer metaphorische Räume, in denen sich Gleichgesinnte in ihren Meinungen bestärken. Daneben der Fingerzeig auf die digitale Welt: Die Algorithmen sind so angelegt, das sie nur die allgemeine Meinung wiedergeben. Wetterauer: „Wir sind alle Teil der Echokammern.“ Die Schau in Korntal, die am Sonntag, 7. Juni, öffnet, zeigt Malereien, Zeichnungen und digitale Arbeiten des Künstlers.