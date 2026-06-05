Der Künstler Oliver Wetterauer zeigt ab Sonntag in Korntal Malereien, Zeichnungen und digitale Arbeiten

Das Bild, das der neuen Ausstellung in der Galerie 4/1 in Korntal den Titel gibt, macht deutlich, worum es dem Künstler Oliver Wetterauer geht und was ihn bewegt: „Echokammer“ zeigt auf einer quadratischen Leinwand fünf kleinere Bilder, auf denen jeweils ähnliche Männer zu sehen sind. In der Mitte auf hellem Untergrund hält die Gestalt beide Hände so, als würde sie horchen, die anderen vier Männer auf dunklem Untergrund scheinen etwas zu rufen. Die „Echokammern“ sind bei Wetterauer metaphorische Räume, in denen sich Gleichgesinnte in ihren Meinungen bestärken. Daneben der Fingerzeig auf die digitale Welt: Die Algorithmen sind so angelegt, das sie nur die allgemeine Meinung wiedergeben. Wetterauer: „Wir sind alle Teil der Echokammern.“ Die Schau in Korntal, die am Sonntag, 7. Juni, öffnet, zeigt Malereien, Zeichnungen und digitale Arbeiten des Künstlers.

Verengung der Sicht auf die Welt Die Verengung der Sicht auf die Welt gehöre zu den Themen, die den Künstler beschäftigen, wie er sagt. Diese seien in der Ausstellung entsprechend geordnet. So trägt der Raum dem Eingang gegenüber den Titel „synchron betrachtet“ mit „persönlichen Momentaufnahmen“. „Echokammer“ ist das Motto im großen Raum im Erdgeschoss. „Zwischen beiden besteht ein fließender Übergang“, betont Wetterauer. Ein Raum im Obergeschoss wird bei ihm zum „Kabinett der augmentierten Realität“, ein weiterer, in dem das Videoloop „great again“ zu sehen ist und gegenüber in einer gewissen Spiegelung dazu die Zeichnung „Himmel und Hölle“, trägt den Titel „kingdom come“.

Die Bedeutung von Digitalem und Analogem

Wetterauer, der Kunsterziehung mit dem Schwerpunkt Malerei studiert hat und heute in der Medienwerkstatt der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart unterrichtet, sagt: „Je mehr Digitalität, desto mehr ist mir Analoges wichtig.“ Er betont, dass er im Hinblick auf digitales oder analoges Arbeiten nicht werten möchte: „Manche Dinge kann ich nur digital darstellen.“ Dass beide Arbeitsweisen für ihn unverzichtbar sind, wird bis 28. Juni in der Korntaler Ausstellung deutlich.

Echokammern sind auch die verschiedenen Dioramen Wetterauers. Der Ursprung dafür sei die Zeit gewesen, in der Laubsägearbeiten ein Trend gewesen seien, bekennt der Künstler. Außerdem bewundere er die frühmittelalterliche Tafelmalerei, bei der bildhaft Geschichten erzählt würden. Sie sei flach und kulissenhaft. Das habe ihn geprägt. Die Dioramen erzeugten den Eindruck von Raum.

Während bei den Dioramen und bei den Darstellungen auf den kleinen Leinwänden oft der Humor des Künstlers zu entdecken ist, zeichnet das Videoloop im oberen Stockwerk eine erschreckende Zukunftsvision. Beides bildet unsere heutige Zeit bestens ab.

Neue Kunstausstellung

Öffnungszeiten

Die Ausstellung wird am Sonntag, 7. Juni, um 11.30 Uhr eröffnet. Sie ist samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Dauer

Die Ausstellung läuft bis 28. Juni.