Warum suchen wir auf der Alb die Idylle oder pilgern auf Burg Lichtenstein? Die Ausstellung „Stadt – Land – Sehnsucht“ in Kornwestheim gibt verblüffende Antworten.
21.05.2026 - 15:54 Uhr
Hand aufs Herz: da sieht man auf einem Plakat eine historische Schlossanlage. „Prachtvolle Anlagen“ werden angepriesen, „Heilquellen für Bad- und Trinkkuren“ und sogar ein „Stadtbad mit Schwimmhalle“. An welche Stadt denkt man da in Süddeutschland spontan? Baden-Baden? Bad Wildbad? Nein, es war Ludwigsburg, das um 1900 versuchte, sich touristisch als Kurbad mit Niveau zu positionieren. Ohne Erfolg, aus dem Traum von Bad Ludwigsburg wurde letztlich doch nichts.