Kornwestheim Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben
In Kornwestheim hat in einer bisher schwierigen Location ein neues Café eröffnet. Angebot und Konzept überzeugen und die Betreiber wollen eine Marktlücke schließen.
In Kornwestheim hat in einer bisher schwierigen Location ein neues Café eröffnet. Angebot und Konzept überzeugen und die Betreiber wollen eine Marktlücke schließen.
Seit ein paar Tagen hat auch Kornwestheim eine Anlaufstelle für die neuesten Café-Trends, von Matcha bis Egg-Drop-Sandwich. Umid Arkan Adnan hat das Café Verde auf dem Bahnhofsplatz 2 eröffnet.