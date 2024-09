50 000 Fahrzeuge fahren täglich über die B 27-Brücke beim Autokino Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Die Erneuerung des Bauwerks unter laufendem Verkehr ist komplex , aber eine neue Methode soll nun zumindest manches erleichtern.

Frank Ruppert 04.09.2024 - 16:02 Uhr

„Wir müssen viel mehr Brücken und Straßen sanieren, als wir das bislang tun“, sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann am Mittwochnachmittag in Kornwestheim. Anlass seines Besuchs in der Salamanderstadt ist der Abriss und Neubau der B 27-Brücke beim Autokino, der seit Juli läuft. Noch bis September 2025 müssen die Autofahrer bei der Verbindung zwischen Ludwigsburg und Stuttgart Einschränkungen in Kauf nehmen.