Kornwestheim Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau
Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.
Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.
Mehr Komfort und Service soll der Kornwestheimer Wertstoffhof künftig bieten. Deshalb baut die AVL ihn zu einem „Wertstoffhof Plus“ um. Künftig sollen dann in Kornwestheim mehr Wertstoffe und Renovierungsabfälle abgeladen werden können. Die dafür notwendige Schließzeit und deren Ankündigung sorgten bei manchem Kornwestheimer aber für Verdruss.