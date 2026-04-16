 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Kornwestheim Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Kornwestheim: Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau
1
Schon wenige Tage nach dem letzten Betriebstag, ist der Wertstoffhof in Kornwestheim leer geräumt für den Umbau. Foto: Frank Ruppert

Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Mehr Komfort und Service soll der Kornwestheimer Wertstoffhof künftig bieten. Deshalb baut die AVL ihn zu einem „Wertstoffhof Plus“ um. Künftig sollen dann in Kornwestheim mehr Wertstoffe und Renovierungsabfälle abgeladen werden können. Die dafür notwendige Schließzeit und deren Ankündigung sorgten bei manchem Kornwestheimer aber für Verdruss.

 

Bis „Ende 2026“ müssen Kornwestheimer nun für die Entsorgung von Elektrogroßgeräten, Möbeln oder Restsperrmüll auf Höfe in Ludwigsburg, Bönnigheim, Asperg oder Bietigheim-Bissingen ausweichen. Wer lieber vor Ort entsorgen wollte, musste dies bis vergangenen Samstag getan haben. Das hat erwartbar zu einem großen Andrang geführt. Vor allem wahrscheinlich, weil viele erst kurz zuvor von der Schließung erfuhren.

Unsere Empfehlung für Sie

Schnäppchenjäger aufgepasst: In Ludwigsburg gibt es günstige Drahtesel und kostenlose Reparaturen

Schnäppchenjäger aufgepasst In Ludwigsburg gibt es günstige Drahtesel und kostenlose Reparaturen

Die Stadt Ludwigsburg und das Landratsamt läuten mit Aktionen die Fahrradsaison ein. Das Angebot richtet sich an alle, die ihr Fahrrad verkaufen, kaufen oder reparieren lassen wollen.

Kennzeichnung der Schließung auf Google

Das Landratsamt Ludwigsburg hat dazu am 7. April eine Presseinformation verschickt, also vier Tage vor dem letzten Öffnungstag des Wertstoffhofs. „Wer eine so große Kommunikationsabteilung hat, müsste besser arbeiten“, findet Bruno Authaler. Der Kornwestheimer hat nach eigenem Bekunden nur durch Zufall von der Schließung erfahren, als er Schnittgut abgab. Ähnlich sei es vielen seiner Bekannten gegangen. Aus seiner Sicht hätte die AVL dies schon mit dem Abfallgebührenbescheid Ende Februar mitteilen können.

So wie noch vor ein paar Jahren wird es auf dem Wertstoffhof in Kornwestheim künftig nicht mehr aussehen. Ein Umbau steht an. Foto: Dominik Florian

„Wir haben auf verschiedenen Kommunikationskanälen rechtzeitig und über einen längeren Zeitraum über den Start des Ausbaus und die Schließung des Wertstoffhofs Wasserturm in Kornwestheim informiert“, hält Landratsamtssprecher Andreas Fritz dagegen. Unter anderem auf der AVL-Homepage stehe die Info schon seit knapp zwei Wochen, also Anfang April. Unter anderem sei zudem der Wertstoffhof auf Google als vorübergehend geschlossen gekennzeichnet und man habe über die AVL-App darauf hingewiesen.

Kornwestheim informierte früher

Bei der Stadt Kornwestheim war man sich der Tragweite der Schließzeit bewusst. „Der Stadt Kornwestheim war es wichtig, ergänzend zur zuständigen AVL ebenfalls rechtzeitig über die Maßnahmen auf dem Wertstoffhof zu informieren. Deshalb wurde die Pressemitteilung der AVL unverzüglich nach Eingang am Donnerstag, 26. März, und damit zweieinhalb Wochen vor der Schließung über die städtischen Kanäle veröffentlicht“, erklärt Pressesprecherin Sandra Schuon.

Die Mitteilung habe mehrere Tage lang auf der Startseite der städtischen Homepage gestanden, sei als Push-Meldung in die Kornwestheim-App eingelaufen und sei über den Reiter „Aktuelles“ nach wie vor abrufbar. „Auch in der Story der Social-Media-Kanäle wurde die Schließung thematisiert“, so Schuon weiter.

Beim Grüngut gibt es weiterhin eine Anlaufstelle in Kornwestheim. Bislang konnte am Wasserturm holziger Grünschnitt und krautiges sowie grasiges Material abgegeben werden. Als Interimsstandort wurde der städtische Bauhof auserkoren, der bietet allerdings keine Öffnung am Samstag mehr an.

Das liege laut Schuon daran, dass städtische Mitarbeiter des Bauhofs sich derzeit zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben um die Grünschnitt-Container kümmern. „Die Stadt Kornwestheim hat für die freiwillig übernommenen Aufgaben keine zusätzlichen personellen Kapazitäten – deshalb ist eine zusätzliche Öffnung des Betriebsgeländes des Bauhofs am Samstag leider nicht möglich“, sagt die Pressesprecherin.

Weitere Themen

Kornwestheim: Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

Kornwestheim Mit Matcha, Brunch und Kuchen – Neues Café will Bahnhofsplatz beleben

In Kornwestheim hat in einer bisher schwierigen Location ein neues Café eröffnet. Angebot und Konzept überzeugen und die Betreiber wollen eine Marktlücke schließen.
Von Frank Ruppert
Filtrationsexperte aus Ludwigsburg: Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Filtrationsexperte aus Ludwigsburg Mann+Hummel verlagert Produktion aus Speyer – Profitiert Ludwigsburg?

Der Filtrationsexperte reagiert auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen in Europa: Die Produktion aus Speyer zieht ab.
Von Anna-Sophie Kächele
Kornwestheim: Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Kornwestheim Zu spät informiert? Kritik an der AVL wegen Wertstoffhof-Umbau

Seit Anfang der Woche ist der Wertstoffhof in Kornwestheim wegen Umbaus geschlossen. Nutzer kritisieren, dass dies zu spät kommuniziert wurde. Das sagen Stadt und Kreis.
Von Frank Ruppert
Vaihingen an der Enz: Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Vaihingen an der Enz Geldbeutel aus Tasche gestohlen – Seniorinnen verfolgen Diebe

Einer Spaziergängerin wird in Vaihingen an der Enz der Geldbeutel gestohlen. Das lassen die Seniorin und ihre Begleiterin nicht auf sich sitzen. Sie drohen den Männern mit der Polizei.
Von Julia Amrhein
Raserprozess Ludwigsburg: Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Raserprozess Ludwigsburg Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Im Ludwigsburger Raserprozess ist das Urteil noch nicht rechtskräftig: Die Hauptangeklagten haben offiziell Revision eingelegt. Eine Prüfung dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate.
Von Emanuel Hege
Unfall in Markgröningen: Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Unfall in Markgröningen Senior gerät in den Gegenverkehrt und rammt Rettungswagen

Ein 73-Jähriger ist in Markgröningen mehrfach auf der falschen Seite an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren. Dabei kommt ihm allerdings ein Rettungswagen entgegen.
Von Julia Amrhein
Wetter am Wochenende: Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig

Wetter am Wochenende Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig

In den Kreis Ludwigsburg wird derzeit frühlingshafte Luft aus dem Süden zu uns geführt. Doch bei dieser Wärme bleibt es nicht.
Von Yannick Garbe
„Infos nur durch Buschfunk“: Erneute Glasfaser-Schlappe – Frust in Marbach, Freudental und Erdmannhausen

„Infos nur durch Buschfunk“ Erneute Glasfaser-Schlappe – Frust in Marbach, Freudental und Erdmannhausen

Seit Jahren warten Bürger auf schnelleres Internet. Nach dem Rückzug eines weiteren Dienstleisters erreicht der Ärger in den Rathäusern einen neuen Höhepunkt.
Von Emanuel Hege
Freiberg am Neckar: Lastwagen gerät auf den Gehweg – Mädchen retten sich durch Sprung zur Seite

Freiberg am Neckar Lastwagen gerät auf den Gehweg – Mädchen retten sich durch Sprung zur Seite

Ein Lastwagenfahrer gerät in Geisingen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg und überfährt beinahe zwei Mädchen. Diese retten sich mit einem Sprung zur Seite.
Von Julia Amrhein
Schnäppchenjäger aufgepasst: In Ludwigsburg gibt es günstige Drahtesel und kostenlose Reparaturen

Schnäppchenjäger aufgepasst In Ludwigsburg gibt es günstige Drahtesel und kostenlose Reparaturen

Die Stadt Ludwigsburg und das Landratsamt läuten mit Aktionen die Fahrradsaison ein. Das Angebot richtet sich an alle, die ihr Fahrrad verkaufen, kaufen oder reparieren lassen wollen.
Von Emanuel Hege
Weitere Artikel zu Wasserturm Sperrmüll Umbau
 
 