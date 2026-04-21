Nach einem Anschlag in Tamm deckt die Sonderkommission „Frost“ ein Datenleck bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf. Ab wann die fünf Verdächtigen vor Gericht stehen.
21.04.2026 - 07:52 Uhr
Zwei Verfahren, ein mutmaßliches Netzwerk: Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Heilbronn stehen hinter einem blutigen Streit in der Security-Szene und einem Korruptionsskandal bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart dieselben Drahtzieher. Während das Verfahren wegen der Schüsse im Streit schon vor dem Landgericht in Heilbronn läuft, beginnt der Prozess gegen Justizmitarbeiter wegen einer mutmaßlichen Bestechung erst am 6. Mai vor dem Stuttgarter Landgericht.