Salzhaltige Wolken bei Himmelskörper: Forschende liefern neue Einblicke in den Pink Planet – den Rosa Planeten – und stellen seine Klassifizierung infrage.
Der sogenannte Pink Planet (Rosa Planet) hat nach Angaben von Astronomen salzhaltige Wolken. „Die Beobachtungen liefern einige der ersten direkten Beweise für Salzwolken in der Atmosphäre eines kalten Objekts, ein Phänomen, das Wissenschaftler vor mehr als 15 Jahren theoretisch vorhergesagt hatten“, schreibt die Northwestern University in Evanston bei Chicago.