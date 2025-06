An sechs Dienstagen heizen Cover- und Tributebands dem Publikum ein. Die zweite Auflage des Music Ville startet am 24. Juni.

Ulrike Otto 16.06.2025 - 15:00 Uhr

Wenn der Leonberger Pferdemarkt vorbei ist, fällt das Reiterstadion in einen Dornröschenschlaf, bis der nächste „Rossmärkt“ ansteht. Zumindest war dies so bis zum vergangenen Jahr. Da fand das erste Music Ville statt, bei dem Coverbands an lauen Sommerabenden bei freiem Eintritt spielten. Die zweite Auflage startet nun am Dienstag, 24. Juni.