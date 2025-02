Eingemauerte Leiche in Stuttgart-Heslach Gastwirt wegen Totschlags angeklagt

Ein 47 Jahre alter Mann soll im Sommer 2024 in einem Wohnhaus in Stuttgart-Heslach seine Lebensgefährtin erstochen und anschließend in einem Hohlraum verscharrt haben. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht verantworten. Er bestreitet die Tat.